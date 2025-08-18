Un incendio destruye un coche que circulaba por s'Arenal de Llucmajor

Un fuego ha destruido esta mañana un coche que circulaba por la calle Sant Bartomeu, en s'Arenal de Llucjamor, sin provocar daños personales. El joven que circulaba en él y un conductor que se ha detenido a ayudarle han intentado sofocar las llamas con extintores, pero no han podido. Finalmente dotaciones de los Bombers de Mallorca han apagado el fuego, que ha arrasado totalmente el vehículo.

Según explican los testigos, el fuego se ha declarado hoy sobre las ocho menos cuarto de la mañana. Un joven que circulaba por la calle Sant Bartomeu, en s'Arenal de Llucmajor, ha notado olor a quemado y ha visto que salía humo de la zona del motor, por lo que se ha detenido. El fuego se ha extendido muy rápidamente. El joven, junto a otro conductor que se ha detenido a ayudarle, han intentado sofocar las llamas con los extintores de sus vehículos, y luego han vaciado otro extintor grande que les han dado los empleados de un hotel cercano, pero todo ha sido inútil. Las llamas han cogido mucha fuerza y no han podido contenerlas.

Al lugar se han desplazado poco después dotaciones del parque de Llucmajor de los Bombers de Mallorca que han extinguido el fuego con espuma. El coche ha quedado completamente arrasado, aunque no se han registrado daños personales.

Por otro lado, en Menorca, la Guardia Civil investiga las circunstancias en las que ha ardido otro coche. El siniestro ha ocurrido sobre las cinco de la madrugada, cuando se ha recibido avisos de que había un coche que se estaba pegando a la altura del kilómetro 13 de la Me-1, la carretera que une Maó y Ciutadella. Cuando han llegado al lugar los bomberos y guardias civiles han encontrado el vehículo envuelto en llamas. Cuando han conseguido apagar el fuego han comprobado que no había nadie en su interior. En los alrededores tampoco había ninguna persona.

Ahora la Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido.