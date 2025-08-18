El helicóptero de los Bombers de Mallorca realiza su primer rescate recién presentado

La Milana ha auxiliado este mediodía a un excursionista deshidratado en sa Coma den Vidal, en Estellencs

El helicóptero de los Bombers de Mallorca realiza su primer rescate recién presentado

El helicóptero de los Bombers de Mallorca realiza su primer rescate recién presentado

Bombers de Mallorca

Xavier Peris

Xavier Peris

El helicóptero de emergencias de los Bombers de Mallorca, conocido como La Milana, que ha sido presentado oficicialmente esta mañana, ha realizado poco después su primer rescate: el auxilio a un excursionista que se había deshidratado mientras realizaba un recorrido porsa Coma den Vidal, en Estellencs. El hombre ha sido trasladadod en apenas veinte minutos al hospital de Son Espases, donde ha recibido asistencia.

La Milana ha sido presentado oficialmente hoy, si bien ya llevaba una semana opertivo y ya había intervenido en los trabajos de extinción de algunos incendios declarados en Mallorca. Apenas ha tenido tiempo para participar en el acto oficial, ya que poco después ha sido requerido para asistir a un hombre que estaba en dificultades en sa Coma den Vidal, en la Serra de Tramuntana.

Según informan fuentes de los Bombers de Mallroca, se trataba de un excursionista con síntomas de deshidratación y que tenía calambres en las piernas, por lo que no podía seguir caminando.

La Milana, con un equipo de rescatistas de los Bombers a bordo, ha llegado al lugar rápidamente y en cuestión de veinte minutos ha trasladado a la víctima al hospital de Son Espases, donde ha recibido asistencia médica.

Desde los Bombers señalan que La Milana está plenamente operativo para dar una respuesta rápida a las emergencias que puedan surgir en las islas.

