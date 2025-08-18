El helicóptero de los Bombers de Mallorca realiza su primer rescate recién presentado
La Milana ha auxiliado este mediodía a un excursionista deshidratado en sa Coma den Vidal, en Estellencs
El helicóptero de emergencias de los Bombers de Mallorca, conocido como La Milana, que ha sido presentado oficicialmente esta mañana, ha realizado poco después su primer rescate: el auxilio a un excursionista que se había deshidratado mientras realizaba un recorrido porsa Coma den Vidal, en Estellencs. El hombre ha sido trasladadod en apenas veinte minutos al hospital de Son Espases, donde ha recibido asistencia.
La Milana ha sido presentado oficialmente hoy, si bien ya llevaba una semana opertivo y ya había intervenido en los trabajos de extinción de algunos incendios declarados en Mallorca. Apenas ha tenido tiempo para participar en el acto oficial, ya que poco después ha sido requerido para asistir a un hombre que estaba en dificultades en sa Coma den Vidal, en la Serra de Tramuntana.
Según informan fuentes de los Bombers de Mallroca, se trataba de un excursionista con síntomas de deshidratación y que tenía calambres en las piernas, por lo que no podía seguir caminando.
La Milana, con un equipo de rescatistas de los Bombers a bordo, ha llegado al lugar rápidamente y en cuestión de veinte minutos ha trasladado a la víctima al hospital de Son Espases, donde ha recibido asistencia médica.
Desde los Bombers señalan que La Milana está plenamente operativo para dar una respuesta rápida a las emergencias que puedan surgir en las islas.
- Disputa inmobiliaria en Mallorca: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
- ¿Hasta cuándo durará la ola de calor que afecta a Mallorca? La Aemet pone fecha al descenso de temperaturas
- Cuatro accidentes de tráfico en una aciaga noche en las carreteras de Mallorca
- El Constitucional abre el riesgo de devoluciones masivas en el Impuesto de Sucesiones balear
- Una británica compra una finca en Mallorca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
- Ola de calor en Mallorca: “En casa no se puede estar, hemos venido a refrescarnos a la piscina con los nietos”
- Palma se abrasa por falta de sombras
- “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano