Fallece un hombre en Alcúdia tras sufrir una caída en patinete

Un hombre falleció este domingo por la noche tras sufrir un grave accidente mientras circulaba con un patinete por el vial de servicios de la carretera de Artà, cerca de la rotonda de Màgic, en Alcúdia. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21.00 horas, ha informado la Policía Local de la localidad.

Tras el golpe, el hombre sufrió una parada cardiorrespiratoria. A pesar de los esfuerzos de los agentes municipales y los sanitarios desplazados al lugar, que practicaron las maniobras de reanimación, el usuario del patinete falleció. La Policía Local ha abierto diligencias e instruye el atestado correspondiente con el fin de aclarar las circunstancias de este trágico accidente.