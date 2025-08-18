Detenido un joven por provocar varios incendios forestales en los alrededores de Palma

Agentes de la Policía Nacional han arrestado a un joven español como presunto autor de un incendio intencionado declarado en una zona de pinar en la madrugada del pasado 16 de julio en la zona de sa Teulera, en Palma. Los investigadores sospechan que este individuo podría ser el responsable de media docena de fuegos declarados en los alrededores de la ciudad en los últimos meses.

Según informa la Policía Nacional, el último incendio se declaró sobre las y media de la madrugada del pasado 16 de julio en una zona boscosa cerca del Parc de sa Teulera, en Palma, en las proximidades de un área residencial.

Al lugar acudieron varias patrullas policiales, así como dotaciones de bomberos que consiguieron extinguir el incendio en una rápida actuación evitando su propagación a instalaciones próximas y a la zona habitada.

Momentos antes, un testigo había vistpo a a un hombre que se bajaba de un vehículo, que dejó estacionado con el motor en marcha. El hombre se acercó a una determinada zona donde posteriormente se inició el incendio dejando un fuerte olor a gasolina.

El lugar suele ser recorrido por vecinos de los alrededores, ya cuenta con senderos y áreas peatonales, y poco antes del incendio había varias pesonas por la zona.

Agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional se hicieron cargo de las investigaciones y realizaron una inspección ocular, en l aque comprobaron que había viviendas muy próximas a la zona quemada, por lo que hubo un riesgo real de propagación que hubiera podido causar graves perjuicios a las instalaciones y domicilios próximos y que fue evitada por la rápida actuación de los bomberos.

Agentes de la Policía Nacional, durante la investigación. / CNP

Los agentes ya estaban investigando varios fuegos que se habían producido con anterioridad en la zona, todos ellos sucedidos de madrugada que podrían haber sido provocados. El último de ellos se produjo el pasado 9 de julio del presente año.

Los investigadores llevaron a cabo las pesquisas y lograron identificar al presunto autor del incendio y que fue señalado por un testigo, procediendo a su detención por un delito de incendio.