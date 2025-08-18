Baleares prepara un contingente de emergencia para enviar a combatir los incendios en la península

Balears está preparando un contingente de emergencia formado por bomberos de Palma y de las cuatro islas, asi como de las Brigadas Forestales del Ibanat, que está previsto que mañana viaje a la península para ayudar a combatir los incendios que están asolando enormes extensiones de bosque, sobre todo en Castilla-León y Galicia.

Los responsables de los Bombers de Palma, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, y de las Brigadas Forestales del Ibanat, están preparando ya el equipo que, según está previsto, viajará mañana para trabajar en la comunidad de Castilla-León, donde en la actualidad hay cerca de 25 grandes fuegos forestales que están devastando áreas de enorme valor ecológico, como el parque natural de Picos de Europa.

La movilización del contintente balear está coordinada por el Govern Balear, que se ha puesto en contacto con los principales cuerpos de extinción de incendios de las islas para determinar cuántos efectivos y medios materiales se pueden enviar a las zonas afectadas. Se trataría de un operativo similar al que el pasado mes de noviembre se desplazó a la Comunitat Valenciana para ayudar en las labores de auxilio tras la catastrófica dana que afectó a una extensa área.