Un motorista de 43 años, herido grave tras chocar contra un coche en Coll d'en Rabassa

Un motorista de 43 años ha resultado herido de gravedad tras chocar con un coche en la carretera MA-5011, en el barrio del Coll d'en Rabassa de Palma.

El siniestro ocurrió a primeras horas de este domingo, hacia las 5.50 horas, ha informado el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061) en una nota.

El hombre, que ha sufrido graves lesiones en una extremidad inferior, ha sido asistido y trasladado en una ambulancia medicalizada hasta el Hospital Universitario Son Espases.

El motorista ha sido hospitalizado en estado grave.