Investigados dos conductores ebrios al chocar contra varios vehículos aparcados en una calle de la Playa de Palma

Un conductor ebrio, que no había obtenido nunca el carné de conducir, cedió el volante a la mujer que le acompañaba también en estado de embriaguez para poder huir después de haber protagonizado una colisión múltiple en la Playa de Palma contra varios coches aparcados en la calle. Agentes de la Policía Local de Palma, adscritos a la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), instruyeron diligencias contra estas dos personas como presuntas autoras de varios delitos contra la seguridad vial.

Daños en un coche tras la colsión del conductor ebrio. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

La actuación policial tuvo lugar la noche del pasado lunes 11 de agosto en la calle de Joaquim Verdaguer de la Playa de Palma. Entonces tuvo lugar un accidente en el que se vieron implicados cinco vehículos. Una patrulla de la Policía Local del dispositivo SETUR 2025 fue la primera en llegar al lugar. Los agentes habían recibido un aviso de que un vehículo había chocado contra varios vehículos estacionados en dicha calle y el conductor pretendía huir.

Los agentes localizaron el coche causante de estas colisiones a los pocos metros de distancia Había quedado inmovilizado debido a los graves daños sufridos. En el interior se encontraban un hombre colombiano de 44 años y una mujer, también colombiana, de 26, ambos se encontraban en un evidente estado de embriaguez.

Según la reconstrucción de los hechos realizada por la UVAC, el hombre conducía inicialmente el vehículo cuando perdió el control e impactó contra cuatro turismos que estaban correctamente estacionados. Tras la colisión, varios testigos observaron cómo la pareja se intercambiaba el asiento con él con la intención de abandonar el lugar hasta que el automóvil se averió y no pudo continuar la marcha.

Triplicaron el límite en la alcoholemia

Al ser sometidos los dos a la prueba de alcoholemia, el hombre dio un resultado de 0,86 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y la mujer, dio 0,96 mg/l. Se trata de unas tasas que triplican el máximo legal permitido (0,25 mg/l). Además, los agentes comprobaron que el hombre nunca había obtenido el permiso de conducir.

Ambos implicados fueron informados de su condición de investigados por un presunto delito contra la seguridad vial y de la obligación de comparecer ante el juez cuando fueran citados. La Sala de Atestados instruyó las correspondientes diligencias policiales y el vehículo fue retirado al depósito municipal.