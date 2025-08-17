La Guardia Civil esclarece el 95% de los delitos cometidos este verano en Calvià
Los efectivos del instituto armado han efectuado 35 detenciones en la temporada estival, varias de ellas realcionadas con las dorgas, y 25 auxilios a ciudadanos
La Guardia Civil ha esclarecido el 95% de los delitos que han tenido lugar durante este verano en Calvià, dentro del dispositivo de seguridad especial de la temporada estival, denominado Zulú-Bravo. La vigilancia en las principales zonas de ocio del municipio se ha reforzado. Hasta el momento se han efectuado 35 detenciones, varias de ellas relacionadas con el tráfico de drogas y se han prestado unos 25 auxilios a ciudadanos.
Durante la presente temporada estival, los agentes de la Guardia Civil han interpuesto 213 denuncias relacionadas con infracciones en materia de droga. También se han formulado cinco denuncias por tenencia de armas y 21 por desobediencia o falta de respeto a agentes de la autoridad. También se ha reforzado la vigilancia con el objetivo de prevenir los delitos contra la libertad sexual y otros hechos delictivos y el tráfico de estupefacientes.
El dispositivo especial de la Guardia Civil dispone de una estructura operativa específica compuesta por diversas unidades. Este cuenta con especialistas de la Policía Judicial, unidades caninas del Servicio Cinológico cuyos canes están adiestrados para la detección de droga y de dinero. También lo integran efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), que trabajan de una manera conjunta. Todos estos efectivos se despliegan de manera coordinada para actuar tanto de manera preventiva como reactiva.
Incautaciones de droga
Respecto a las incautaciones, los efectivos de la Guardia Civil han retirado de la calle más de 2.000 dosis de marihuana, hachís, cocaína, MDMA y tusi (MDMA con ketamina). De esta manera se ha impedido la distribución de estas sustancias estupefacientes de las zonas de ocio.
