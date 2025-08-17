Grave un motorista de 22 años tras un accidente con un coche en la autopista de Levante

Un motorista de 22 años ha resultado herido de gravedad tras un accidente de tráfico ocurrido en la autopista de Levante, la Ma-19 a la altura del Coll d'en Rabassa, y en el que también se ha visto implicado un coche.

El accidente ha ocurrido este domingo hacia las 6.40 horas en el kilómetro 6 de esta concurrida vía, en sentido a Palma, ha informado el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061) en una nota.

El joven motorista ha sido atendido por los sanitarios desplazados al lugar y, una vez estabilizado, ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital avanzado hasta el Hospital Universitario Son Espases de Palma en estado grave.

Otro herido

Unos 50 minutos antes, otro motorista, de 43 años, ha resultado herido grave tras un accidente con un coche en la carretera MA-5011, en el barrio del Coll d'en Rabassa.

Tras ser asistido en el lugar por un equipo del SAMU 061, también ha sido conducido al Hospital Son Espases en estado grave.