Detenido en Palma por amenazar a unas menores con difundir en las redes sociales imágenes de contenido sexual

Un individuo actuaba de una manera muy celosa y posesiva con unas menores con las que había mantenido contactos por las redes sociales después de intercambiarse imágenes de contenido sexual. Ante cualquier atisbo de que la menor quisiera dejar de mantener el contacto con él, no dudada en amenazarla con difundir ese material. Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a este joven como presunto autor de un delito corrupción de menores, coacciones y descubrimiento y revelación de secretos tras amedrentar a varias menores por una conocida red social.

Agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos (Ciberdelincuencia) y Delincuencia Económica de la Policía Nacional iniciaron una investigación el pasado mes de marzo como consecuencia de una denuncia interpuesta en Alicante. Una menor denunciaba que había conocido a un joven a través de una conocida red social. Tras entablar una cierta amistad, se intercambiaron vídeos de índole sexual.

Este sujeto actuaba de una manera muy posesiva y celosa. Ante la menor insinuación de la menor de poner fin a la relación, empezó a coaccionarla y a amenazarla con difundir las imágenes y los vídeos que ella le había mandado y que él mantenía guardados.

Posteriormente, otra denuncia de similares características se formuló en Madrid por parte de otra menor, que había sufrido unos hechos parecidos. En esta ocasión, la actitud del denunciado fue mucho más agresiva y posesiva. Sus celos aumentaron con el devenir de las conversaciones mantenidas con la víctima. Él se obsesionó con que la adolescente hablaba con otros chicos por la red social y de que se enviaba vídeos y fotos de carácter sexual como hacía con él. Hasta el punto de que amenazó a la menor con difundir las imágenes sexuales que ella le había remitido.

En Mallorca

Después de que los investigadores de delitos tecnológicos de las localidades donde se efectuaron las denuncias realizaron las primeras gestiones, tuvieron conocimiento de que el autor se encontraba en Mallorca. Por esto se solicitó la colaboración de sus homólogos en la isla para continuar con las pesquisas y dar con el paradero del denunciado.

Finalmente, los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Palma localizaron a este individuo y procedieron a su detención e intervención de su terminal telefónico. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos, así para la localización de más posibles víctimas. De hecho se tiene constancia de una afectada más en la península.