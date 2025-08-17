Cuatro accidentes de tráfico en una aciaga noche en las carreteras de Mallorca

Motoristas, automovilistas y un ciclista se encuentran entre las víctimas de los numerosos accidentes de tráfico registrados en la isla en las últimas horas. Bombers de Mallorca han tenido que excarcelar a algunos de los atrapados en el interior de sus vehículos.

En el caso del ciclista, el accidente tuvo lugar sobre las siete y veinte de la tarde del sábado en Pollença. En concreto se produjo en el cruce de la Ma-2203 y la Ma-2200. En el siniestro se vieron implicados la bicicleta y un autobús. Las asistencias sanitarias del Ib-salut desplazaron una UVI móvil y la víctima, de 34 años, fue trasladada a Son Espases con un politraumatismo de carácter grave. La Guardia Civil abrió una investigación para reconstruir el siniestro.

El primer accidente de moto de los dos registrados en esta aciaga noche ha tenido lugar sobre las 5.50 horas en el Coll d'en Rabassa. El siniestro ha tenido lugar en la Ma-5011 y el motorista tiene 43 años. La víctima presentaba traumatismo y problemas de movilidad en las extremidades inferiores y el conductor del coche se ha dado la fuga. El herido ha sido trasladado a Son Espases y la Guardia Civil ha abierto una investigación para identificar al conductor y dar con su paradero.

Apenas 15 minutos después, el Coll den Rabassa ha vuelto a ser el escenario de otro accidente de tráfico en el que ha habido otro motorista, en este caso de 22 años, involucrado. Este siniestro ha ocurrido a la altura del kilómetro 6 de la Ma-16, en sentido Palma. Un coche y una moto han colisionado y el ocupante de esta ha resultado también herido grave.

Colisión frontal

El último siniestro ha tenido lugar sobre las siete menos diez de la mañana en la carretera de Andratx, a la altura del túnel de Son Vic, en el kilómetro 25 de la Ma-1, al producirse un choque frontal entre dos coches, en el término municipal de Andratx. Dos conductores han chocado de frente y tres personas han quedado atrapadas en el interior de sus respectivos vehículos. En uno un joven de 18 años y en el otro joven de 18 años y un hombre de 18 años. Dotaciones de Bombers de Mallorca, procedentes del parque de Calvià, han procedido a su excarcelación. Una de las víctimas ha sido trasladado al hospital Quirón Palmaplanas en una ambulancia del Ib--salut en estado grave. Mientras que los otros dos han sido conducidos en estado menos grave a la Clínica Juaneda y a la Juaneda Miramar.