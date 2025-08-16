Rescatan a una niña y a otras tres personas atrapadas en un piso tras el incendio de un garaje en Porto Cristo

Un incendio de un garaje en Porto Cristo ha provocado momentos de tensión en un edificio. En la tercera planta había una niña y otras personas que no podían abandonar el inmueble por el avance de las llamas. Finalmente, Bombers de Mallorca han controlado las llamas y estos residentes han podido salir del inmueble sin mayores problemas. Ninguno de ellos ha resultado lesionado ni afectado por el humo.

El fuego se ha iniciado sobre las cinco y media de la tarde en un garaje situado en el número 14 de la calle Llevant de Porto Cristo, en el término municipal de Manacor. Las llamas han cobrado en poco tiempo grandes dimensiones y los moradores de las viviendas, especialmente los del tercer piso, han comprobado con temor que no podían abandonar sus viviendas.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado rápidamente dotaciones de Bombers de Mallorca, procedentes de los parques de Manacor y Felanitx. Asimismo han acudido agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Manacor. También han movilizado una autoescalera por si era preciso evacuar a través de ella a algunos de los moradores de los pisos superiores. Los esfuerzos de los servicios de extinción han logrado que el fuego pudiera ser controlado antes de lo que en un principio se podría presagiar.

Sin heridos ni intoxicados

Los moradores de las viviendas, entre los que se encontraba una niña y una persona mayor, y un policía local han conseguido abandonar el edificio sin que ninguno resultara lastimado. Mientras tanto los bomberos han contenido las llamas en el garaje.

Una vez que el fuego estaba controlado por completo, Bombers de Mallorca se han dedicado a tratar de lograr una completa extinción. También han ventilado el garaje, debido a la gran cantidad de humo acumulado.