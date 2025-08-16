La Policía Nacional detiene a un hombre en Palma con 32 carpetas con imágenes y vídeos pedófilos

Las fotos y vídeos de pornografía infantil las había obtenido en internet a través de un programa de intercambio de archivos

Una agente de la Policía Nacional investiga en un ordenador.

Una agente de la Policía Nacional investiga en un ordenador. / POLICÍA NACIONAL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un hombre se había dedicado tanto a subir fotos y vídeos pedófilos como a descargárselos a través de programas de intercambio de archivos. Hasta el punto de acumular hasta 32 carpetas de material pornográfico infantil. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a este individuo, de nacionalidad española, por un presunto delito de corrupción de menores por la tenencia de todo este contenido.

La investigación policial se inició a raíz de una solicitud requerida al Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Palma. Esta había sido cursada por el Grupo II de Protección al Menor de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid. Esto había sido consecuencia de una investigación al rastrear la tenencia y distribución de pornografía y explotación sexual infantil a través de internet.

A través del ciberpatrullaje en las redes, los agentes detectaron este delito con conexiones en Mallorca. En concreto descubrieron un intercambio de archivos, que permite contactar con otras personas en cualquier lugar del mundo, y estos incluían imágenes y vídeos cuyo contenido era de explotación sexual infantil.

Material eliminado

Tras analizar toda la información recabada, La Policía Nacional constató la presunta autoría de este delito de un hombre en Palma. Este había realizado la subida de archivos pedófilos y también había realizado numerosas descargas de este tipo de material a lo largo de varios meses. La investigación desveló la existencia de 32 carpetas repletas de material pedófilo. No obstante la mayoría habían sido eliminadas por este ciberdelincuente. No obstante el análisis continúa para la plena recuperación de todo este material. A continuación este individuo fue detenido como presunto autor de un delito de corrupción de menores. Además, se le intervino el portátil y dos tarjetas de memoria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Disputa inmobiliaria en Mallorca: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
  2. “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
  3. Luca Milojevic, hermano de Stefan, sale de la cárcel tras ser detenido en la operación de blanqueo al pagar la fianza de 10.000 euros
  4. Las discotecas de Mallorca ponen fin a la apertura diaria el 1 de septiembre tras una «mala» temporada
  5. Los jóvenes alzan la voz contra el TIB: “Los mallorquines no podemos volver en bus a casa por la noche, pero los turistas pueden ir al aeropuerto de madrugada”
  6. El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
  7. El inspector de Policia Nacional detenido en la operación de blanqueo en Mallorca cambió de móvil días antes de su arresto
  8. ¿Por qué hay tantos médicos sudamericanos en Mallorca?

La Policía Nacional detiene a un hombre en Palma con 32 carpetas con imágenes y vídeos pedófilos

La Policía Nacional detiene a un hombre en Palma con 32 carpetas con imágenes y vídeos pedófilos

Investigados una madre y su hijo por coacciones y acoso a una mujer en Palma durante cinco años

Investigados una madre y su hijo por coacciones y acoso a una mujer en Palma durante cinco años

Muere un hombre de unos 70 años cuando se bañaba en la playa de la Bugambilia de Cas Català

Muere un hombre de unos 70 años cuando se bañaba en la playa de la Bugambilia de Cas Català

Herido grave un peatón al ser atropellado por un taxista cuando cruzaba frente al Palacio de Congresos de Palma

Herido grave un peatón al ser atropellado por un taxista cuando cruzaba frente al Palacio de Congresos de Palma

Luca Milojevic, hermano de Stefan, sale de la cárcel tras ser detenido en la operación de blanqueo al pagar la fianza de 10.000 euros

Luca Milojevic, hermano de Stefan, sale de la cárcel tras ser detenido en la operación de blanqueo al pagar la fianza de 10.000 euros

La agencia que tramitó el visado de la mallorquina desaparecida en Indonesia: "No salió del país"

La agencia que tramitó el visado de la mallorquina desaparecida en Indonesia: "No salió del país"

Detienen a dos turistas en la Playa de Palma por allanamiento de una piso al creer que su móvil robado estaba dentro

Detienen a dos turistas en la Playa de Palma por allanamiento de una piso al creer que su móvil robado estaba dentro

El inspector de Policía Nacional detenido en la operación de blanqueo en Mallorca cambió de móvil días antes de su arresto

El inspector de Policía Nacional detenido en la operación de blanqueo en Mallorca cambió de móvil días antes de su arresto
Tracking Pixel Contents