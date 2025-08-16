La Policía Nacional detiene a un hombre en Palma con 32 carpetas con imágenes y vídeos pedófilos

Un hombre se había dedicado tanto a subir fotos y vídeos pedófilos como a descargárselos a través de programas de intercambio de archivos. Hasta el punto de acumular hasta 32 carpetas de material pornográfico infantil. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a este individuo, de nacionalidad española, por un presunto delito de corrupción de menores por la tenencia de todo este contenido.

La investigación policial se inició a raíz de una solicitud requerida al Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Palma. Esta había sido cursada por el Grupo II de Protección al Menor de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid. Esto había sido consecuencia de una investigación al rastrear la tenencia y distribución de pornografía y explotación sexual infantil a través de internet.

A través del ciberpatrullaje en las redes, los agentes detectaron este delito con conexiones en Mallorca. En concreto descubrieron un intercambio de archivos, que permite contactar con otras personas en cualquier lugar del mundo, y estos incluían imágenes y vídeos cuyo contenido era de explotación sexual infantil.

Tras analizar toda la información recabada, La Policía Nacional constató la presunta autoría de este delito de un hombre en Palma. Este había realizado la subida de archivos pedófilos y también había realizado numerosas descargas de este tipo de material a lo largo de varios meses. La investigación desveló la existencia de 32 carpetas repletas de material pedófilo. No obstante la mayoría habían sido eliminadas por este ciberdelincuente. No obstante el análisis continúa para la plena recuperación de todo este material. A continuación este individuo fue detenido como presunto autor de un delito de corrupción de menores. Además, se le intervino el portátil y dos tarjetas de memoria.