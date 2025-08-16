Muere un hombre de unos 70 años cuando se bañaba en la playa de la Bugambilia de Cas Català
Sanitarios, socorristas y policías locales han realizado a la víctima maniobras de reanimación durante más de una hora, pero la víctima no ha respondido
Un hombre de unos 70 años ha fallecido este sábado cuando se bañaba en la playa de Bugambilia en Cas Català. Personal sanitario, socorristas y agentes de la Policía Local de Calvià y un médico que trabaja en un local cercano le han hecho a la víctima maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de una hora. El bañista no ha respondido a los estímulos y han confirmado su fallecimiento.
Los hechos se han producido sobre las una y media de la tarde de este sábado en la playa de Bugambilia, en Calvià. Un hombre se bañaba en el mar cuando le han encontrado flotando boca abajo en el agua. A continuación socorristas le han sacado del agua y le han depositado en la arena. Al tener conocimiento del incidente, Un trabajador de la cercana hamburguesería Bugambilia Street, médico de formación, también ha colaborado en las tareas de reanimación.
Tras avisar al 112, numerosos efectivos de emergencias, agentes de la Policía Local de Calvià se han desplazado en primera instancia hasta el lugar. Los policías, provistos de un desfibrilador, han realizado a la víctima numerosas maniobras de reanimación cardiopulmonar. Transcurridos unos minutos, personal sanitario del Ib-salut se ha desplazado en una UVI móvil del Ib-salut para intentar reanimarlo con tratamiento avanzado para tratar de reactivar sus constantes vitales con la aplicación de oxígeno.
Situación crítica
Las tareas de resucitación no han surtido efecto y el bañista no ha remontado la situación crítica. A continuación los facultativos han certificado su fallecimiento y los agentes de la Policía Local de Calvià le han comunicado a su esposa y a su hija el trágico desenlace.
- Disputa inmobiliaria en Mallorca: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
- “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
- Luca Milojevic, hermano de Stefan, sale de la cárcel tras ser detenido en la operación de blanqueo al pagar la fianza de 10.000 euros
- Las discotecas de Mallorca ponen fin a la apertura diaria el 1 de septiembre tras una «mala» temporada
- Los jóvenes alzan la voz contra el TIB: “Los mallorquines no podemos volver en bus a casa por la noche, pero los turistas pueden ir al aeropuerto de madrugada”
- El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
- El inspector de Policia Nacional detenido en la operación de blanqueo en Mallorca cambió de móvil días antes de su arresto
- ¿Por qué hay tantos médicos sudamericanos en Mallorca?