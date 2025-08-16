Muere un hombre de unos 70 años cuando se bañaba en la playa de la Bugambilia de Cas Català

Un hombre de unos 70 años ha fallecido este sábado cuando se bañaba en la playa de Bugambilia en Cas Català. Personal sanitario, socorristas y agentes de la Policía Local de Calvià y un médico que trabaja en un local cercano le han hecho a la víctima maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de una hora. El bañista no ha respondido a los estímulos y han confirmado su fallecimiento.

Los hechos se han producido sobre las una y media de la tarde de este sábado en la playa de Bugambilia, en Calvià. Un hombre se bañaba en el mar cuando le han encontrado flotando boca abajo en el agua. A continuación socorristas le han sacado del agua y le han depositado en la arena. Al tener conocimiento del incidente, Un trabajador de la cercana hamburguesería Bugambilia Street, médico de formación, también ha colaborado en las tareas de reanimación.

Tras avisar al 112, numerosos efectivos de emergencias, agentes de la Policía Local de Calvià se han desplazado en primera instancia hasta el lugar. Los policías, provistos de un desfibrilador, han realizado a la víctima numerosas maniobras de reanimación cardiopulmonar. Transcurridos unos minutos, personal sanitario del Ib-salut se ha desplazado en una UVI móvil del Ib-salut para intentar reanimarlo con tratamiento avanzado para tratar de reactivar sus constantes vitales con la aplicación de oxígeno.

Situación crítica

Las tareas de resucitación no han surtido efecto y el bañista no ha remontado la situación crítica. A continuación los facultativos han certificado su fallecimiento y los agentes de la Policía Local de Calvià le han comunicado a su esposa y a su hija el trágico desenlace.