Investigados una madre y su hijo por coacciones y acoso a una mujer en Palma durante cinco años

Una madre y su hijo se habían dedicado a acosar a una mujer de diferentes formas a lo largo de un lustro. El vástago llegó a acosarla con perfiles falsos en las redes sociales de una manera continuada. El pasado mes de julio, la víctima se encontró pinchadas dos ruedas de su coche. Tras denunciar la afectada lo ocurrido y aparecer los autores en plena faena en grabaciones de cámaras de videovigilancia, agentes de la Policía Local de Palma han investigado a madre e hijo de presuntas coacciones, en la modalidad de acoso reiterado, y otro de daños.

La investigación de la Policía Local de Palma se inició el pasado 24 de julio después de que la víctima denunciara daños en su coche, al encontrarse las ruedas delanteras de su coche pinchadas. El vehículo lo había dejado estacionado en la calle Rafaletes. La denunciante valoró los daños en 225.86 euros. También subrayó que no era la primera vez que le ocurría algo así al dejar su automóvil aparcado allí. Esto le ocurrió también en enero, pero lo considero un acto vandálico aislado.

A la hora de interponer la denuncia, la afectada indicó la posible existencia de cámaras de grabación. Agentes de la Policía Local de Palma visionaron las imágenes obtenidas en un edificio contiguo. En estas se podía ver cómo un hombre y una mujer actuaban de forma sospechosa vigilando el vehículo. El varón portaba guantes negros y se agachaba junto a la rueda delantera derecha. Su madre permanecía a su lado vigilando. La denunciante reconoció a ambos sin ningún género de dudas. Al parecer eran clientes durante años de su lugar de trabajo.

A raíz de esta identificación, la afectada interpuso una segunda denuncia. En esta detallaba una serie de episodios de acoso en las redes sociales sufridos desde el año 2020. Por este motivo solicitaba una orden de alejamiento. Entre los hechos que denunció manifestó que el hijo contactó con ella desde un perfil falso creado en una red social. También la hostigó con llamadas y le obligó a cambiar de número de teléfono y de lugar de trabajo. En otras ocasiones él se hizo pasar por otras personas para tratar de contactar con ella y recabar información personal.

Orden de alejamiento

A tenor de estos hechos, los denunciados fueron citados por los agentes de la Policía Local. Los investigadores consideraros que había indicios suficientes para acreditar su participación en estas acciones. El hijo, de 32 años y nacionalidad española, fue investigado por un presunto delito de coacciones (acoso reiterado) y por un presunto delito leve de daños. Mientras que su madre fue considerada coautora de este último.

La madre y el hijo fueron citados para que comparecieran en el juzgado de guardia. El juez dictó una orden de alejamiento que les impide acercase a manos de 200 metros de la víctima. También les prohíbe comunicarse con ella de manera directa o indirecta por cualquier medio.