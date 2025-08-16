El inspector de Policia Nacional detenido en la operación de blanqueo en Mallorca cambió de móvil días antes de su arresto

El inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales, detenido el lunes por Asuntos Internos por su presunta relación con la trama de blanqueo de capitales de dinero del narcotráfico, había cambiado de teléfono móvil tan solo unos días antes de su detención. Los investigadores constataron de que, en fechas recientes con anterioridad a que se produjera su arresto, Nogales se desprendió de su antiguo móvil y habría borrado todo lo que contenía. De hecho su nuevo terminal está completamente limpio.

Stefan Milojevic, al ser puesto a disposición judicialel blanqueo de capitales procedente del narcotráfico / Ana B. Muñoz

Las pesquisas de los investigadores de Asuntos Internos determinaron a que este mantenía una estrecha relación con Stefan Milojevic, líder de la banda motera de los United Tribuns, y uno de los principales cabecillas de la trama de blanqueo de capitales de dinero del narcotráfico.

La relación entre Nogales y Milojevic era tan estrecha que el primero le había comprado al segundo un viejo BMW por unos 1.000 euros. El inspector de la Policía argumentó que su hijo había sufrido un accidente y necesitaba un nuevo vehículo.

Faustino Nogales fue durante años el responsable del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional. No obstante en los últimos años había sido destinado a los Radiopatrullas del Cuerpo. Por este motivo Nogales argumentó que su relación con el líder de los United Tribuns se ceñía a la de un mero «confidente». También hizo hincapié en que su contacto con él le habría ayudado, supuestamente, en las investigaciones de narcotráfico.

Tras su detención el pasado lunes, el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales fue puesto a disposición judicial en la mañana del jueves. El titular del Juzgado de Instrucción número siete de Palma, el juez Antoni Garcias, que instruye la causa que se encuentra bajo secreto del sumario decretó el ingreso en prisión provisional incondicional de Nogales sin fianza alguna.

El juez fundamentó en su auto la cárcel para el inspector Nogales al considerar que existe un alto riesgo de fuga, ateniendo a las elevadas penas a las que se enfrenta. También apreció que el funcionario, gracias a su posición como policía, tenía capacidad para alterar el curso de la investigación. El juez le imputa al inspector Nogales presuntos delitos de cohecho, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos.

Alerta a Milojevic

Los investigadores mantienen que el inspector Faustino Nogales habría alertado a Stefan Milojevic de que todos sus movimientos y acciones se encontraban bajo un estrecho seguimiento por parte de efectivos policiales.

Stefan Milojevic y el abogado Gonzalo Márquez están considerados los verdaderos ‘cerebros’ de esta trama de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. De hecho el sumario asemeja el funcionamiento de esta organización a las mafias italianas. La detección de un alijo de 675 kilos de cocaína en el Puerto de Valencia, en un camión procedente de Eivissa, aceleró la operación.