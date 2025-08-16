Herido grave un peatón al ser atropellado por un taxista cuando cruzaba frente al Palacio de Congresos de Palma
El condiuctor ha dado negativo en la prueba de alcoholemia y de drogas
Un peatón ha resultado herido grave, en estado inconsciente, al ser atropellado por un taxista la madrugada de este sábado frente al Palacio de Congresos de Palma. El conductor ha dado negativo en la prueba de alcoholemia y de drogas y la víctima ha sido trasladada en una UVI móvil a Son Espases.
Los hechos han ocurrido sobre las tres de la madrugada de este sábado frente al Palacio de Congresos. Un peatón se disponía a cruzar la Ma-19, al parecer con el semáforo en rojo, cuando ha sido arrollado por un taxista que circulaba por el lugar.
Hasta el lugar del accidente se han trasladado en primera instancia agentes del Grupo de Acción Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma. Al percatarse del estado grave del peatón, que se encontraba inconsciente, han activado el código rojo para agilizar la llegada de una ambulancia del Ib-salut.
Semáforo en rojo
A continuación agentes de la Guardia Civil han acudido al lugar del siniestro, al tratarse de un lugar de su competencia. El taxista se ha sometido a la prueba de alcoholemia y a otra de drogas. El conductor ha dado negativo en ambas. Ha aducido que el peatón habría cruzado la Ma-19 con el semáforo en rojo.
Por su parte, las asistencias sanitarias del Ib-salut han estabilizado las constantes vitales de la víctima. El peatón ha sufrido un fuerte traumatismo craneoencefálico y se encontraba inconsciente. Acto seguido ha sido trasladado en la UVI móvil a Son Espases.
