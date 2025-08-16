La Guardia Civil rescata a un excursionista alemán de 70 años con un golpe de calor en el Torrent de Pareis

Un excursionista alemán de 70 años se sintió muy fatigado e incapaz de continuar la ruta después de adentrarse en el Torrent de Pareis. La víctima presentaba síntomas compatibles con un golpe de calor. La Guardia Civil movilizó el helicóptero y efectivos del Grupo de Montaña para poner a la víctima a salvo, debido a la avanzada edad del afectado y de la dificultad que presentaba el terreno.

Los hechos ocurrieron a media mañana del pasado jueves. Una llamada a través del servicio de emergencia del 112 alertaba de la presencia de un hombre alemán, de 70 años, que presentaba una serie de molestias por un posible golpe de calor cuando afrontaba el Torrent de Pareis. De inmediato se activó el helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil con efectivos del Grupo de Rescate e intervención en Montaña (GREIM) del instituto armado.

Tras sobrevolar el Torrent de Pareis, los efectivos de la Guardia Civil localizaron al hombre afectado acompañado por otra persona. Estos formaban parte de un mismo grupo de excursionistas. Al encontrarse ante unas condiciones extremas, los agentes realizaron un ciclo de grúa del Entreforc, evacuando al afectado y a su acompañante de manera segura.

Extremar la precaución

Los agentes le realizaron primeros auxilios a la víctima y trasladaron a los dos hasta las inmediaciones del lugar donde tenían los vehículos aparcados. Estas dos personas participaban en una actividad guiada junto con otras ocho personas. Estos continuaron con la excursión mientras el guía contactó con los servicios de emergencias.

Desde la Guardia Civil se insta a extremar la precaución de realizar actividades físicas en la montaña o en el medio rural en pleno verano. La principal recomendación es evitar las horas centrales del día, protegerse del sol y suspender la actividad ante el menor síntoma de agotamiento. El objetivo es evitar golpes de calor o deshidratación debido a las altas temperaturas.