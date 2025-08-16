La Guardia Civil rescata a un excursionista alemán de 70 años con un golpe de calor en el Torrent de Pareis
La víctima tuvo que suspender abruptamente la caminata al sentir un agotamiento extremo
Un excursionista alemán de 70 años se sintió muy fatigado e incapaz de continuar la ruta después de adentrarse en el Torrent de Pareis. La víctima presentaba síntomas compatibles con un golpe de calor. La Guardia Civil movilizó el helicóptero y efectivos del Grupo de Montaña para poner a la víctima a salvo, debido a la avanzada edad del afectado y de la dificultad que presentaba el terreno.
Los hechos ocurrieron a media mañana del pasado jueves. Una llamada a través del servicio de emergencia del 112 alertaba de la presencia de un hombre alemán, de 70 años, que presentaba una serie de molestias por un posible golpe de calor cuando afrontaba el Torrent de Pareis. De inmediato se activó el helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil con efectivos del Grupo de Rescate e intervención en Montaña (GREIM) del instituto armado.
Tras sobrevolar el Torrent de Pareis, los efectivos de la Guardia Civil localizaron al hombre afectado acompañado por otra persona. Estos formaban parte de un mismo grupo de excursionistas. Al encontrarse ante unas condiciones extremas, los agentes realizaron un ciclo de grúa del Entreforc, evacuando al afectado y a su acompañante de manera segura.
Extremar la precaución
Los agentes le realizaron primeros auxilios a la víctima y trasladaron a los dos hasta las inmediaciones del lugar donde tenían los vehículos aparcados. Estas dos personas participaban en una actividad guiada junto con otras ocho personas. Estos continuaron con la excursión mientras el guía contactó con los servicios de emergencias.
Desde la Guardia Civil se insta a extremar la precaución de realizar actividades físicas en la montaña o en el medio rural en pleno verano. La principal recomendación es evitar las horas centrales del día, protegerse del sol y suspender la actividad ante el menor síntoma de agotamiento. El objetivo es evitar golpes de calor o deshidratación debido a las altas temperaturas.
- Disputa inmobiliaria en Mallorca: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
- “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
- Luca Milojevic, hermano de Stefan, sale de la cárcel tras ser detenido en la operación de blanqueo al pagar la fianza de 10.000 euros
- Las discotecas de Mallorca ponen fin a la apertura diaria el 1 de septiembre tras una «mala» temporada
- Una británica compra una finca en Mallorca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
- Los jóvenes alzan la voz contra el TIB: “Los mallorquines no podemos volver en bus a casa por la noche, pero los turistas pueden ir al aeropuerto de madrugada”
- El inspector de Policia Nacional detenido en la operación de blanqueo en Mallorca cambió de móvil días antes de su arresto
- ¿Por qué hay tantos médicos sudamericanos en Mallorca?