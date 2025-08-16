Detienen a dos turistas en la Playa de Palma por allanamiento de una piso al creer que su móvil robado estaba dentro

Dos turistas estaban completamente convencidas de que el móvil robado a una ellas estaban dentro de un piso de alquiler turístico de la Playa de Palma. Por este motivo no tuvieron reparos en romper el marco de la puerta y la cerradura para acceder al interior. Agentes de la Policía Nacional han detenido a estas dos mujeres por un presunto delito de allanamiento de morada y otro de daños.

Los hechos tuvieron lugar la mañana del pasado lunes 11 de agosto en la Playa de Palma. Dos turistas se desplazaron a una vivienda donde, presuntamente, habían localizado el teléfono móvil robado a una de ellas. Al llegar al lugar, ambas se pusieron muy agresivas. Hasta el punto de romper el marco de la puerta y la cerradura.

En el interior del inmueble había otras jóvenes turistas. Estas estaban atemorizadas al comprobar que las dos intrusas intentaban entrar por la fuerza en la vivienda. Las dos intrusas lograron acceder por la fuerza al interior. Pero las chicas residentes las consiguieron echar y trabaron la puerta para que las otras no pudieran volver a entrar. En un principio se resguardaron con pavor dentro de la casa.

"¡Vamos a entrar y os vamos a matar!"

Tras llamar al 091, una patrulla de la Policía Nacional se desplazó rápidamente hasta el lugar. Los agentes comprobaron que, efectivamente, las intrusas habían logrado abrirse paso al interior del inmueble aporreando y rompiendo la puerta y la cerradura. Mientras se abrían camino, las turistas amenazaban a las residentes. "¡Vamos a entrar y os vamos a matar!", les espetaron.

A tenor de estos hechos, los agentes detuvieron a las dos chicas que habían entrado por la fuerza en este piso de alquiler turístico por un presunto delito de allanamiento de morada y otro de daños.