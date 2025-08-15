Sorprendido en la Playa de Palma con 168 camisetas falsificadas en el maletero de un coche
Cuando los agentes le dieron el alto a un hombre que se apeaba del vehículo con una gran bolsa, este la soltó y huyó a la carrera
Un hombre, de nacionalidad senegalesa, fue sorprendido por agentes de la Policía Local cuando se apeaba de un coche de noche en la Playa de Palma. Cuando los policías le dieron el alto, este soltó una bolsa de gran tamaño y echó a correr. El maletero, usado como almacén, albergaba 168 camisetas falsificadas. Cuando el dueño del turismo se personó, se le comunicó que estaba investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial.
Los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes en la Playa de Palma. Una patrulla de la Policía Local observó cómo un hombre se apeaba de un coche cargado con una gran bolsa llena de mercancía. Cuando los agentes le dieron el alto, este huyó a la carrera y dejó abandonada dicha bolsa, que contenía diversas camisetas falsificadas. Aunque las puertas estaban abiertas, el maletero permanecía cerrado y no se podía abrir. Por este motivo requirieron a la grúa municipal para que retirara el automóvil y lo llevara a dependencias municipales. El propietario del automóvil, un hombre de 45 años de nacionalidad senegalesa, se personó en el lugar. Este accedió voluntariamente a abrir dicho maletero. En el lugar había más bolsas con el resto de las camisetas falsificadas.
Contra la propiedad industrial
El dueño del coche facilitó a los policías la identidad del hombre que había salido previamente del coche y había echado a correr. En ese preciso instante, se le comunicó que se encontraba investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial.
Suscríbete para seguir leyendo
- “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
- Disputa inmobiliaria en Mallorca: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
- Luca Milojevic, hermano de Stefan, sale de la cárcel tras ser detenido en la operación de blanqueo al pagar la fianza de 10.000 euros
- El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
- Las discotecas de Mallorca ponen fin a la apertura diaria el 1 de septiembre tras una «mala» temporada
- Jagoba Arrasate se estrena como botillero en el Frontón de Sineu
- Los jóvenes alzan la voz contra el TIB: “Los mallorquines no podemos volver en bus a casa por la noche, pero los turistas pueden ir al aeropuerto de madrugada”
- El derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola genera fuertes molestias a los vecinos de las urbanizaciones de Llucmajor