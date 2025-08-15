Sorprendido en la Playa de Palma con 168 camisetas falsificadas en el maletero de un coche

Un hombre, de nacionalidad senegalesa, fue sorprendido por agentes de la Policía Local cuando se apeaba de un coche de noche en la Playa de Palma. Cuando los policías le dieron el alto, este soltó una bolsa de gran tamaño y echó a correr. El maletero, usado como almacén, albergaba 168 camisetas falsificadas. Cuando el dueño del turismo se personó, se le comunicó que estaba investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes en la Playa de Palma. Una patrulla de la Policía Local observó cómo un hombre se apeaba de un coche cargado con una gran bolsa llena de mercancía. Cuando los agentes le dieron el alto, este huyó a la carrera y dejó abandonada dicha bolsa, que contenía diversas camisetas falsificadas. Aunque las puertas estaban abiertas, el maletero permanecía cerrado y no se podía abrir. Por este motivo requirieron a la grúa municipal para que retirara el automóvil y lo llevara a dependencias municipales. El propietario del automóvil, un hombre de 45 años de nacionalidad senegalesa, se personó en el lugar. Este accedió voluntariamente a abrir dicho maletero. En el lugar había más bolsas con el resto de las camisetas falsificadas.

Contra la propiedad industrial

El dueño del coche facilitó a los policías la identidad del hombre que había salido previamente del coche y había echado a correr. En ese preciso instante, se le comunicó que se encontraba investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial.