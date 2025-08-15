Rescatan a 30 caballos en el incendio de la finca agrícola de Manacor

Un total de 30 caballos han tenido que ser rescatados de sus establos la tarde de este jueves tras declararse un incendio en unas parcelas de suelo agrícola en las afueras de Manacor. Medios aéreos y terrestres de Bombers de Mallorca, que han estrenado su helicóptero 'Milana' en su primera misión, han participado en las labores de extinción en las que han actuado también una avioneta y un helicóptero del Ibanat. Tsmbién se han sumado efectivos de la Policía Local y Policía Nacional de Manacor y voluntarios de Protección Civil de Montuïri, Vilafranca y Manacor. Un total de tres hectáreas han sido consumidas por las llamas.

El incendio se produjo sobre las cinco y media de la tarde del jueves en una finca agrícola, con unas cuadras con unos 30 caballos, en las afueras de Manacor. Las altas temperaturas que se registraban en ese lugar en ese preciso instante contribuyeron a que las llamas alcanzaran grandes dimensiones en poco tiempo. A continuación un dispositivo de emergencias se activó después de que el 112 recibiera la alerta.

En primera instancia, una avioneta y un helicóptero del Institut Balear de la Natura (Ibanat) han acudido a realizar descargas sobre las llamas. También se ha movilizado en su primera misión el helicóptero 'Milana' de Bombers de Mallorca. Este helicóptero ha contribuido con sus descargas a sofocar el fuego.

Un dron para localizar el foco

A ras de suelo, Bombers de Mallorca movilizaron a los parques de Manacor y Artà para sofocar las llamas. También se desplazaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Manacor. Los primeros utilizaron un dron para localizar con precisión donde se encontraba el foco del fuego. Asimismo voluntarios de Protección Civil acudieron desde Montuïri y Vilafranca para sofocar las llamas.

Las elevadas temperaturas provocaron que las labores de extinción fueran más complejas de lo inicialmente previsto. De hecho el helicóptero 'Milana' ha efectuado numerosas descargas de agua con el bambi, que facilitaron sobremanera el trabajo de sus compañeros de Bombers de Mallorca a ras de suelo.

Tras esta acción combinada de los numerosos efectivos desplazados al lugar del incendio se consumieron unas tres hectáreas de suelo agrícola. No obstante no hubo que lamentar daños personales ni de los animales, que se encontraban en los establos.