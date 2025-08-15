Detenido por saquear numerosas habitaciones de hoteles de lujo en Mallorca

Un ladrón especializado se había dedicado en los últimos días a saquear habitaciones de hoteles de lujo de Mallorca. Las fechorías las perpetró en establecimientos de Camp de Mar, Alcúdia, Can Picafort y Playas de Muro. No obstante no se descarta que pudiera haber actuado en Ibiza, Portugal, Italia y Francia. Agentes de la Guardia Civil le han detenido por delitos continuados de robo con fuerza y por falsificación de documentos.

Ante la constancia de una oleada de robos de similares características en habitaciones de hoteles de lujo de Mallorca, investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil activaron la denominada operación Firoza para tratar de esclarecerlos. El Ladrón mantenían un mismo patrón de comportamiento. Este consistía en entrar en la estancia sin forzar la puerta. En cambio, una vez en el interior, reventaba la caja fuerte sin contemplaciones y sustraía todos los objetos de valor que esta contenía. La mayoría de las ocasiones, su botín consistía en dinero en efectivo y joyas.

Así, los investigadores del instituto armado detectaron la semana pasada varios de estos robos en hoteles de lujo de Mallorca en el que el delincuente había mantenido un mismo 'modus operandi'. Este coincidía con el que utilizaba el delincuente sobre el que se habían iniciado las pesquisas. Después de comprobar que el sospechoso pretendía abandonar la isla de manera inminente, tenía un vuelo con destino a la Península, su detención se precipitó antes de que pudiera escapar con el botín.

Documentación francesa falsa

En el momento de su detención, los agentes del instituto armado le intervinieron numeroso dinero en efectivo, documentaciones francesas falsificadas, relojes y otros efectos presuntamente sustraídos. Estos, finalmente, fueron devueltos a sus legítimos propietarios.

La investigación ha conseguido establecer un vínculo entre este individuo y al menos siete robos cometidos recientemente en hoteles de lujo de Mallorca. Los golpes fueron perpetrados en establecimiento de Camp de Mar, Alcúdia, Can Picafort y Playas de Muro. También se le atribuyen otros robos de similares características en Ibiza, Portugal, Italia y Francia. Tras pasar a disposición el pasado viernes 8 de agosto, el juez decretó su ingreso en prisión sin fianza. La investigación de la Guardia Civil continúa abierta. No se descarta la vinculación de este individuo con otros hechos delictivos y que pudiera haber utilizado cómplices.