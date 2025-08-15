Acuchilla al novio de su expareja en Son Ferriol y luego le sorprenden inentando robar en una casa cercana

Un individuo, con una orden de alejamiento de su expareja, incumplió el mandamiento judicial y se acercó a esta cuando regresaba en moto a su domicilio con su nuevo novio. A continuación sacó un cuchillo y apuñaló al otro hombre en la mano antes de emprender la huida. A continuación este sujeto fue sorprendido intentando robar en los cajones de un domicilio cercano. Agentes de la Policía Nacional le han detenido por presuntos delitos de lesiones, quebrantamiento, acoso y robo con fuerza.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado miércoles en Son Ferriol. Una mujer llegaba a su casa en moto con su pareja cuando un individuo se acercó a ellos. Se trataba de la expareja de ella, que tenía en vigor una orden de alejamiento de la mujer. Pese a esta circunstancia, el sujeto se aproximó. Los dos hombres empezaron a discutir. En un momento dado, el agresor sacó un cuchillo e intentó apuñalar al otro varón. La víctima sufrió un corte en una mano, pero se zafó de él propinándole golpes con el casco de la moto. Mientras, la mujer llamó a la Policía Nacional y el individuo emprendió la huida.

A continuación una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional acudió al lugar de los hechos junto al personal sanitario. Estos últimos atendieron a la víctima. Pero el agresor ya había huido. No obstante los agentes dieron varias batidas por la zona para tratar de localizarle.

Retenido por los moradores de una casa

Unos minutos más tarde, el 091 recibió una llamada en la que comunicaban que habían retenido a un hombre, que habían entrado en un domicilio y había empezado a rebuscar en los cajones con la intención de robar. Al poco tiempo, los agentes se personaron en el inmueble. Los moradores explicaron que se lo habían encontrado en el inmueble de repente. Algunos de los residentes, que acababan de volver después de salir de fiesta, comprobaron que no era ninguno de sus amigos y se abalanzaron sobre él. A continuación le retuvieron mientras llamaban a la Policía. El ladrón no pudo sustraer nada.

De repente, los agentes constataron que este individuo encajaba plenamente con la descripción que habían hecho de él la pareja que había sido atacada previamente, después de llegar en moto. Acto seguido fue detenido por presuntos delitos de lesiones, quebrantamiento y robo con fuerza. Al día siguiente, la actual pareja de la mujer afirmó que llevaba tiempo siendo acosado por este sujeto, desde que empezó a salir con su antigua pareja. También había sufrido amenazas y vejaciones en las redes sociales. Anteriormente, la había robado el coche y se lo rayó. Por este motivo también se le imputó un presunto delito de acoso. Este explicó que esta persona estaba obsesionado con su expareja y cuando se les acercó tenía intención de atacarla y él trató de defenderla.