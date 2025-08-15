Acuchilla al novio de su expareja en Son Ferriol y luego le sorprenden inentando robar en una casa cercana
El agresor también quebrantó una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a la mujer
Un individuo, con una orden de alejamiento de su expareja, incumplió el mandamiento judicial y se acercó a esta cuando regresaba en moto a su domicilio con su nuevo novio. A continuación sacó un cuchillo y apuñaló al otro hombre en la mano antes de emprender la huida. A continuación este sujeto fue sorprendido intentando robar en los cajones de un domicilio cercano. Agentes de la Policía Nacional le han detenido por presuntos delitos de lesiones, quebrantamiento, acoso y robo con fuerza.
Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado miércoles en Son Ferriol. Una mujer llegaba a su casa en moto con su pareja cuando un individuo se acercó a ellos. Se trataba de la expareja de ella, que tenía en vigor una orden de alejamiento de la mujer. Pese a esta circunstancia, el sujeto se aproximó. Los dos hombres empezaron a discutir. En un momento dado, el agresor sacó un cuchillo e intentó apuñalar al otro varón. La víctima sufrió un corte en una mano, pero se zafó de él propinándole golpes con el casco de la moto. Mientras, la mujer llamó a la Policía Nacional y el individuo emprendió la huida.
A continuación una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional acudió al lugar de los hechos junto al personal sanitario. Estos últimos atendieron a la víctima. Pero el agresor ya había huido. No obstante los agentes dieron varias batidas por la zona para tratar de localizarle.
Retenido por los moradores de una casa
Unos minutos más tarde, el 091 recibió una llamada en la que comunicaban que habían retenido a un hombre, que habían entrado en un domicilio y había empezado a rebuscar en los cajones con la intención de robar. Al poco tiempo, los agentes se personaron en el inmueble. Los moradores explicaron que se lo habían encontrado en el inmueble de repente. Algunos de los residentes, que acababan de volver después de salir de fiesta, comprobaron que no era ninguno de sus amigos y se abalanzaron sobre él. A continuación le retuvieron mientras llamaban a la Policía. El ladrón no pudo sustraer nada.
De repente, los agentes constataron que este individuo encajaba plenamente con la descripción que habían hecho de él la pareja que había sido atacada previamente, después de llegar en moto. Acto seguido fue detenido por presuntos delitos de lesiones, quebrantamiento y robo con fuerza. Al día siguiente, la actual pareja de la mujer afirmó que llevaba tiempo siendo acosado por este sujeto, desde que empezó a salir con su antigua pareja. También había sufrido amenazas y vejaciones en las redes sociales. Anteriormente, la había robado el coche y se lo rayó. Por este motivo también se le imputó un presunto delito de acoso. Este explicó que esta persona estaba obsesionado con su expareja y cuando se les acercó tenía intención de atacarla y él trató de defenderla.
- “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
- Disputa inmobiliaria en Mallorca: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
- El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
- Luca Milojevic, hermano de Stefan, sale de la cárcel tras ser detenido en la operación de blanqueo al pagar la fianza de 10.000 euros
- Las discotecas de Mallorca ponen fin a la apertura diaria el 1 de septiembre tras una «mala» temporada
- Jagoba Arrasate se estrena como botillero en el Frontón de Sineu
- El derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola genera fuertes molestias a los vecinos de las urbanizaciones de Llucmajor
- Los jóvenes alzan la voz contra el TIB: “Los mallorquines no podemos volver en bus a casa por la noche, pero los turistas pueden ir al aeropuerto de madrugada”