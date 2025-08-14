Luca Milojevic, hermano de Stefan, sale de la cárcel tras ser detenido en la operación de blanqueo al pagar la fianza de 10.000 euros

Luca, el hermano pequeño de Stefan Milojevic, ha quedado en libertad este jueves después de haber pagado los 10.000 euros de la fianza que le había impuesto el juez que instruye la causa por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. El magistrado ha decretado prisión para diez de los 15 detenidos, incluidos el líder de los United Tribuns en Mallorca, el abogado Gonzalo Márquez y el inspector de Policía Nacional Faustino Nogales. Tan solo para tres de ellos había dictado que la cárcel era eludible previo pago de cauciones de 10.000, 3.000 y 2.000 euros. Solo se ha consignado en el juzgado la primera suma.

La investigación se inició hace dos años bajo los nombres de operaciones Manso, Primo y Enroque Bal. La Policía Nacional y la Guardia Civil iniciaron las pesquisas cada uno por su lado y, al confluir, derivó en una actuación conjunta, cuya fase de explotación ha sido este lunes. Unos 700 kilos de cocaína, varias toneladas de hachís, 1.000 plantas de marihuana, 1.409.000 euros en efectivo y diversas pistolas con abundante munición es el saldo de esta espectacular operación contra el blanqueo del dinero procedente del narcotráfico.

Cocaína en alta mar

Esta organización criminal asentada en Mallorca estaba en permanente contacto con otras bandas homólogas de carácter transnacional. La banda introducía droga por diferentes vías. Así el hachís lo recogía con lanchas neumáticas en el norte de África y luego la ocultaba en Ibiza antes de trasladarla a la península, con destino a otros países europeos. Mientras que la cocaína la recogían en alta mar en un barco y la llevaban a la isla pitiusa. Desde allí se introducía en un camión, que viajaba en un ferri. Un cargamento de esta sustancia estupefaciente de 675 kilos de cocaína descubierto en el Puerto de Valencia aceleró esta operación conjunta. En el sumario, el juez encuentra semejanzas entre esta organización y las bandas mafiosas italianas.