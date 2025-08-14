El inspector de Policía Faustino Nogales pasa a disposición judicial

El inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales, antiguo jefe del Grupo II de Estupefacientes, ha sido conducido esta mañana a disposición judicial. Nogales fue arrestado el pasado lunes en el transcurso de una gran operación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil contra una organización presuntamente dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales.

El inspector de Policía es el décimo detenido que pasa a disposición judicial. Los otros nueve fueron conducidos al juzgado ayer, y para todos ellos se decretó el ingreso en prisión provisional. Según informaron fuentes judiciales, todos ellos están investigados por los delitos de blanqueo de capitales, salud pública, grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho. El juez decretó para seis de ellos prisión sin fianza, mientras que otros trespodran eludir la prisión provisional si consignan fianzas de 10.000, 3.000 euros y 2.000 euros.

Faustino Nogales ha sido conducido ante el juez Antoni Garcias, titular del juzgado de instrucción número 7 de Palma, que instruye el caso, sobre las once menos veinte de la mañana, y ha permanecido en el despacho apenas un cuarto de hora. Al parecer se ha acogido a su derecho a no declarar.