Exponen los objetos robados en domicilios de una banda de 'Lanzas Chilenos' desmantelada en julio en Mallorca

La Guardia Civil expone gran cantidad de efectos robados sustraídos por una banda de 'Lanzas Chilenos', desmantelada el pasado mes de julio, después de que sustrajeran numerosos efectos tras saquear gran cantidad de viviendas en Andratx y en Calvià. Un total de ocho personas que han acudido a la Comandancia de la Guardia Civil de Baleares, en la calle Manuel Azaña de Palma, han recuperado buena parte de sus pertenencias. Cualquier otra persona que haya sufrido estos robos y que reconozca algunos de sus objetos personales puede acudir a las dependencias del instituto armado para recuperarlos.

Esta banda de 'Lanzas Chilenos' cometía los robos en domicilios principalmente por las tardes. Accedían a los inmuebles forzando las ventanas o trepando por las fachadas. Una vez en el interior, sustraían objetos de gran valor aprovechándose de la ausencia de los moradores. No obstante en algunos casos actuaron con los propietarios dentro del domicilio.

ÿEfectos sustraídos en julio en domicilios de Palma y Andratx, y otras localidades de Mallorca, por la banda de 'Lanzas Chilenos'. / ¡GUARDIA CIVIL

Tras una minuciosa investigación, las pesquisas de los agentes del instituto armado determinaron que la actuación de esta banda de delincuentes chilenos se extendía a otras localidades de Mallorca. Después de numerosas indagaciones, se constató que se trataba de un grupo itinerante altamente especializado. En uno de sus golpes, la banda fue sorprendida in fraganti actuando. Esta circunstancia precipitó el intento de los delincuentes de huir de inmediato de Mallorca.

Embarcados en un ferry a Valencia

Al tener conocimiento de sus intenciones, los investigadores de la Guardia Civil efectuaron una inmediata intervención y coordinación entre distintas unidades. La prioridad era evitar por completo su fuga. Finalmente, averiguaron que los sospechosos habían embarcado en un ferry para huir a Valencia. El buque fue interceptado. En el vehículo en el que viajaban hallaron las pruebas de los delitos: objetos valiosos tales como joyas, relojes y dinero en efectivo. Su valor ascendía a unos 300.000 euros. También les intervinieron un inhibidor de frecuencia.