Detenido por meterse en la habitación de un hotel de Palma donde dormía una joven y manosearla
La víctima se despertó y descubrió que un desconocido le estaba acariciando una pierna
Agentes de la Policía Locla de Palma arrestaron en la madrugada del pasado lunes a un alemán de 23 años que presuntamente se coló en la habitación de un hotel donde dormía una joven y la manoseó. La víctima declaró a los agentes que se había despertado y había descubierto al intruso, al que no conocía de nada, que le estaba acariciando una pierna.
Según informa la Policía Local, agentes adscritos al Distrito Litoral acudieron en la madrugada del pasado lunes a un hotel de la Playa de Palma tras recibir un aviso sobre una presunta agresión sexual. Una patrulla se desplazó al establecimiento tras recibir un aviso de la Base del 092 que alertaba de que un hombre había entrado en una habitación que no era la suya. A su llegada, los agentes se entrevistaron con la víctima, una turista que explicó que, al despertarse, había encontrado a un desconocido sentado en su cama, a su lado, que le estaba acariciando la pierna.
La pareja de la mujer, que también se despertó, logró sacar al hombre de la habitación y observó cómo este entraba en la habitación contigua. Tras alertar a recepción, los agentes localizaron al presunto autor en la habitación de al lado.
El hombre manifestó a los agentes que no sabía cómo había aparecido en la habitación de la pareja y que no recordaba si había estado acariciando a la mujer. Los agentes comprobaron que los balcones de ambas habitaciones estaban unidos separados por una mampara, siendo esta la vía de acceso más probable. El individuo fue detenido y la Sala de Atestados instruyó el correspondiente atestado. Una vez concluidas las diligencias, el detenido pasó a disposición judicial.
