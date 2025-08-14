Decretan prisión para el inspector de Policía detenido en la operación contra el narcotráfico y el blanqueo

El titular del juzgado que dirige las investigaciones contra una organización dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales ha decretado el ingreso en prisión del inspector de Policía Faustino Nogales, detenido el lunes en la operación, desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Según informan fuentes judiciales, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha ordenado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el oficial de la Policía Nacional, que ha pasado esta mañana a disposición judicial en relación a la macrocausa que se está investigando por blanqueo de capitales, salud pública, grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho. La causa sigue bajo secreto de sumario.

Los otros nueve detenidos en la operación fueron puestos ayer a disposición judicial. El juez decretó prisión para todos ellos, aunque estableció fianzas para tres.