Decretan prisión para el inspector de Policía detenido en la operación contra el narcotráfico y el blanqueo
El juez imputa a los miembros de la organización los delitos de blanqueo de capitales, salud pública, grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho
El titular del juzgado que dirige las investigaciones contra una organización dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales ha decretado el ingreso en prisión del inspector de Policía Faustino Nogales, detenido el lunes en la operación, desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Según informan fuentes judiciales, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha ordenado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el oficial de la Policía Nacional, que ha pasado esta mañana a disposición judicial en relación a la macrocausa que se está investigando por blanqueo de capitales, salud pública, grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho. La causa sigue bajo secreto de sumario.
Los otros nueve detenidos en la operación fueron puestos ayer a disposición judicial. El juez decretó prisión para todos ellos, aunque estableció fianzas para tres.
- La estrategia de un restaurante de Baleares para encarecer la cuenta de sus clientes
- Argentina anuncia que la cadena hotelera de Rafa Nadal y el grupo Meliá abrirá siete hoteles en el país
- La Oficina Antiocupación de Palma recomienda a las víctimas que llamen a un abogado y pongan una alarma
- De la masificación a los ‘influmierders’: los cinco mapas más locos de Mallorca
- El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
- Los restaurantes de Mallorca reducen sus plantillas en pleno verano al no alcanzar la actividad prevista
- “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
- El derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola genera fuertes molestias a los vecinos de las urbanizaciones de Llucmajor