Bombers de Mallorca estrenan su helicóptero 'Milana' en un incendio agrícola cerca de casas en Manacor
Vecinos de la zona han sido evacuados de sus viviendas como medida de precaución
Bombers de Mallorca han estrenado su helicóptero 'Milana' para participar en las tareas de extinción de un incendio agrícola que ha tenido lugar este jueves en Manacor. Por tierra han participado dotaciones de Bombers de Mallorca procedentes de los parques de Manacor y de Felanitx. También han participado dos aeronaves del Institut Balear de la Natura (Ibanat) para contribuir a sofocar el fuego. Como medida de precaución, ante la proximidad de las llamas a unas casas, varios vecinos han sido desalojados.
El incendio se ha producido sobre las cinco y media de la tarde de este jueves, en una zona agrícola situada ente la Ma-3321 y el Camí de la Depuradora de Manacor. Las elevadas temperaturas ha materializado la previsión, al encontrarse las islas en alerta de fuego 4, con riesgo extremo de incendio.
Riesgo de reavivarse el fuego
En las proximidades de este lugar había casas y animales y la zona más rápida y eficaz de sofocar el fuego en esas circunstancias era por vía aérea. Por este motivo, Bombers de Mallorca han activado por primera vez el helicóptero 'Milana'. No obstante también han actuado dotaciones terrestres de los parques de Manacor y de Felanitx. Esta aeronave ha realizado varias descargas de agua sobre las llamas. Asimismo han participado en las labores de extinción dos helicópteros del Ibanat. No obstante las elevadas temperaturas han multiplicado el riesgo de que las llamas se pudieran reavivar.
- “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
- La estrategia de un restaurante de Baleares para encarecer la cuenta de sus clientes
- Argentina anuncia que la cadena hotelera de Rafa Nadal y el grupo Meliá abrirá siete hoteles en el país
- El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
- La Oficina Antiocupación de Palma recomienda a las víctimas que llamen a un abogado y pongan una alarma
- De la masificación a los ‘influmierders’: los cinco mapas más locos de Mallorca
- Los restaurantes de Mallorca reducen sus plantillas en pleno verano al no alcanzar la actividad prevista
- El derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola genera fuertes molestias a los vecinos de las urbanizaciones de Llucmajor