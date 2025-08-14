Bombers de Mallorca estrenan su helicóptero 'Milana' en un incendio agrícola cerca de casas en Manacor

Bombers de Mallorca han estrenado su helicóptero 'Milana' para participar en las tareas de extinción de un incendio agrícola que ha tenido lugar este jueves en Manacor. Por tierra han participado dotaciones de Bombers de Mallorca procedentes de los parques de Manacor y de Felanitx. También han participado dos aeronaves del Institut Balear de la Natura (Ibanat) para contribuir a sofocar el fuego. Como medida de precaución, ante la proximidad de las llamas a unas casas, varios vecinos han sido desalojados.

El incendio se ha producido sobre las cinco y media de la tarde de este jueves, en una zona agrícola situada ente la Ma-3321 y el Camí de la Depuradora de Manacor. Las elevadas temperaturas ha materializado la previsión, al encontrarse las islas en alerta de fuego 4, con riesgo extremo de incendio.

Riesgo de reavivarse el fuego

En las proximidades de este lugar había casas y animales y la zona más rápida y eficaz de sofocar el fuego en esas circunstancias era por vía aérea. Por este motivo, Bombers de Mallorca han activado por primera vez el helicóptero 'Milana'. No obstante también han actuado dotaciones terrestres de los parques de Manacor y de Felanitx. Esta aeronave ha realizado varias descargas de agua sobre las llamas. Asimismo han participado en las labores de extinción dos helicópteros del Ibanat. No obstante las elevadas temperaturas han multiplicado el riesgo de que las llamas se pudieran reavivar.