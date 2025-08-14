El arresto de una mujer con 830 gramos de cocaína en el aeropuerto de Palma permite desarticular una banda de narcotraficantes

La Guardia Civil, en colaboración con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha arrestado en Madrid al cabecilla de una banda de narcotraficantes que operaba desde Balears y que utilizaba a personas para transportar la droga desde las islas, los conocidos en argot como "mulas". La operación ‘Barclo’ comenzó con la detención de una pasajera en el aeropuerto de Palma que lleaba ocultas entre sus ropas 830 gramos de cocaína

La actuación comenzó cuando agentes de la Guardia Civil interceptaron el pasado mes de diciembre a una mujer de 61 años que se disponía a embarcar en Palma en un vuelo con destino Madrid. Durante un control de seguridad, se descubrió que portaba 60 cápsulas de cocaína ocultas en su vestimenta, con un peso total de 830 gramos. Tras su arresto, el juez decretó su ingreso en prisión provisional.

Las posteriores investigaciones, realizadas conjuntamente por la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, parecían indicar que la mujer no actuaba sola. Finalmente, se pudo comprobar que esta persona estaba en connivencia con un hombre sudamericano que presuntamente coordinaba las operaciones desde Madrid.

Finalmente el pasado 31 de julio se logró localizar y detener al sospechoso en el distrito madrileño de Villaverde. El detenido, de 41 años de edad, fue puesto a disposición judicial, e ingresó en prisión provisional sin fianza por los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.