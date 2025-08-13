Tres heridos en la colisión de dos coches y una moto en la calle Aragón de Palma

Tres personas han resultado heridas, una de ellas de carácter grave, en la colisión de dos coches y una moto registrada esta tarde en la confluencia de la calle Aragón y la Vía de Cintura, en Palma. Uno de los vehículos ha provocado el siniestro al saltarse un semáforo en rojo.

Según informan fuentes de la Policía Local, el accidente ha ocurrido sobre las seis y media de la tarde, en la confluencia de la calle Aragón y la Vía de Cintura. Un coche se ha saltado un semáforo en rojo y ha colisionado contra otro turismo. Una moto que iba detrás de este vehículo no ha podido frenar a tiempo y ha impactado contra él.

En el accidente ha resultado herido de gravedad el motorista, mientras que los dos ocupantes de los turismos han sufrido lesiones leves. Los tres han sido atendidos por dotaciones de ambulancias y evacuados al hospital.

Varias patrullas de la Policía Local de Palma han acudido con urgencia al lugar y han abierto una investigación para determinar las circunstancias exactas del siniestro.