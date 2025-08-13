Tres heridos en la colisión de dos coches y una moto en la calle Aragón de Palma
Uno de los vehículos provocó el accidente al saltarse un semáforo en rojo en la confluencia con la Vía de Cintura
Tres personas han resultado heridas, una de ellas de carácter grave, en la colisión de dos coches y una moto registrada esta tarde en la confluencia de la calle Aragón y la Vía de Cintura, en Palma. Uno de los vehículos ha provocado el siniestro al saltarse un semáforo en rojo.
Según informan fuentes de la Policía Local, el accidente ha ocurrido sobre las seis y media de la tarde, en la confluencia de la calle Aragón y la Vía de Cintura. Un coche se ha saltado un semáforo en rojo y ha colisionado contra otro turismo. Una moto que iba detrás de este vehículo no ha podido frenar a tiempo y ha impactado contra él.
En el accidente ha resultado herido de gravedad el motorista, mientras que los dos ocupantes de los turismos han sufrido lesiones leves. Los tres han sido atendidos por dotaciones de ambulancias y evacuados al hospital.
Varias patrullas de la Policía Local de Palma han acudido con urgencia al lugar y han abierto una investigación para determinar las circunstancias exactas del siniestro.
- La Oficina Antiocupación de Palma recomienda a las víctimas que llamen a un abogado y pongan una alarma
- Argentina anuncia que la cadena hotelera de Rafa Nadal y el grupo Meliá establecerá siete hoteles en el país
- Detienen al exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca
- La estrategia de un restaurante de Baleares para encarecer la cuenta de sus clientes
- Fin de semana de caos aéreo en el aeropuerto de Palma por las huelgas de 'handling' que afectan a Ryanair, easyJet o Norwegian
- De la masificación a los ‘influmierders’: los cinco mapas más locos de Mallorca
- Los restaurantes de Mallorca reducen sus plantillas en pleno verano al no alcanzar la actividad prevista
- Intervienen un lote de aceite de oliva de origen engañoso en un agroturismo de Mallorca que rellenaba las botellas de su restaurante