Tres heridos en la colisión de dos coches y una moto en la calle Aragón de Palma

Uno de los vehículos provocó el accidente al saltarse un semáforo en rojo en la confluencia con la Vía de Cintura

Ambulancias y dotaciones policiales en el lugar del accidente.

Ambulancias y dotaciones policiales en el lugar del accidente. / Raúl Sanz

Xavier Peris

Palma

Tres personas han resultado heridas, una de ellas de carácter grave, en la colisión de dos coches y una moto registrada esta tarde en la confluencia de la calle Aragón y la Vía de Cintura, en Palma. Uno de los vehículos ha provocado el siniestro al saltarse un semáforo en rojo.

Según informan fuentes de la Policía Local, el accidente ha ocurrido sobre las seis y media de la tarde, en la confluencia de la calle Aragón y la Vía de Cintura. Un coche se ha saltado un semáforo en rojo y ha colisionado contra otro turismo. Una moto que iba detrás de este vehículo no ha podido frenar a tiempo y ha impactado contra él.

En el accidente ha resultado herido de gravedad el motorista, mientras que los dos ocupantes de los turismos han sufrido lesiones leves. Los tres han sido atendidos por dotaciones de ambulancias y evacuados al hospital.

Varias patrullas de la Policía Local de Palma han acudido con urgencia al lugar y han abierto una investigación para determinar las circunstancias exactas del siniestro.

TEMAS

Más de 50 denuncias por alcohol y drogas en un dispositivo de controles de la Guardia Civil en carreteras de Mallorca

Detenido un conductor sin puntos del carnet que llevaba en el coche numerosas dosis de droga en Alcúdia

Pasan a disposición judicial los detenidos en Mallorca en la operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico

La Policía Local evita un robo violento en el centro de Palma

Dos heridos al caer con su coche a un huerto en el Port de Sóller

Gran redada contra la venta ilegal en s'Hort del Rei, en Palma

La investigación contra el blanqueo de capitales en Mallorca se inició hace dos años

