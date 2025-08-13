Rastrean las compras de los United Tribuns en Mallorca y en el extranjero

Detrás de la operación contra el blanqueo de capitales que explotó el lunes en Mallorca y que hasta ahora se ha saldado con once detenidos, es el resultados de muchas horas de seguimientos y de escuchas telefónicas. Todo las sospechas pivotaban sobre las actividades de la banda de moteros, de origen alemán, conocida como United Tribuns, cuyas actividades en Mallorca siempre han estado marcadas por la sospecha de que detrás de la organización se esconden actividades de tráfico de drogas y de blanqueo de dinero.

Dos años han estado siguiendo los investigadores, tanto la Policía Nacional, como la Guardia Civil, a los integrantes de esta organización, pero las principales pesquisas se centraban sobre el líder, el llamado Stefan Milojevic, que hace cuatro años ya fue detenido en Mallorca, junto a varios de sus colaboradores, en una operación contra el tráfico de drogas.

Las actividades de esta organización fueron objetivo de una doble investigación. Por una parte, la Guardia Civil centró su labor en realizar un seguimiento sobre los integrantes de la banda motera y al mismo tiempo también hicieron lo mismo los investigadores de la Policía Nacional. Al final, se decidió unificar el caso y compartir los datos obtenidos en la investigación, dado que había indicios más que suficientes que señalaban que estarían invirtiendo los beneficios del tráfico de drogas, tanto en Mallorca, como en el extranjero. Por ello, una parte importante de la labor policial se centra en estos momentos establecer qué adquisiciones habrían realizado los integrantes del grupo motero, porque lo que tienen claro los investigadores es que el dinero procedía de los beneficios del tráfico de drogas.

Dentro de la labor de blanqueo habría tenido un papel destacado el abogado Ignacio Gonzalo Márquez, cuyo despacho del Paseo Mallorca fue registrado el pasado lunes, antes de proceder a su detención. En el registro se intervino únicamente la documentación relacionada con las sociedades que se están investigando, ya que se puso a salvo los documentos que pertenecen a otros clientes del bufete. Aunque se informó inicialmente que se habrían realizado registros en otros despachos legales de la isla, en realidad el único bufete en el que entraron los investigadores para intervenir documentos fue el de Márquez, ya que no aparece ningún otro letrado implicado en este caso de blanqueo.

La relación entre el letrado detenido y el líder de la banda motera, Stefan Milojevic, es antigua. No solo lo defendió en el juicio por la anterior detención por tráfico de drogas, sino que esta relación comercial habría continuado hasta la fecha, según han podido comprobar los investigadores. El bufete que dirige Gonzalo Márquez es especialista en operaciones mercantiles, según se señala en su página web, por lo que se sospecha que habría facilitado las sociedades con las que se habrían realizado las supuestas operaciones de blanqueo de capitales de los beneficios del narcotráfico. Los investigadores, que daban puntual información de los avances del caso al juez de Palma, llevaban meses escuchando las conversaciones telefónicas que mantenía el abogado Ignacio Gonzalo Márquez y el líder de los United Tribuns. Al parecer, en alguna de estas conversaciones habría intervenido el policía Faustino Nogales, que también fue detenido el lunes por sus propios compañeros y quien ayer asistió al registro de su domicilio. El inspector dirigió durante años uno de los grupos dedicados a la lucha contra el narcotráfico, aunque en estos momentos estaba destinado en otra unidad.

Aunque el caso sigue bajo secreto y las informaciones de la investigación se facilitan a cuenta gotas, fuentes próximas han señalado que se están rastreando las compras, sobre todo en bienes inmuebles y en activos financieros, que habría realizado la organización, tanto en Mallorca, como fuera del país. También se están buscando inversiones en el sector turístico. Para realizar estas inversiones la organización contaría con el asesoramiento de un experto, que en este caso sería el abogado que fue detenido.

El número de delitos que investiga la Policía y la Guardia Civil es muy amplio. Va desde el blanqueo de capitales, tráfico de drogas, falsificación, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal y cohecho, entre otros. El listado de acusaciones podría ir en aumento a medida que avance la investigación.

Durante la jornada de ayer se realizaron varios registros domiciliarios, en busca de pruebas que apoyarían la veracidad de los datos averiguados por los investigadores sobre las operaciones de blanqueo.

Los once detenidos en esta operación están repartidos, tanto en las dependencias de la Policía, como de la Guardia Civil. Los responsables de la investigación han prohibido que mantengan cualquier tipo de contacto entre ellos. Se espera que en el día de hoy se comience con la toma de declaración, donde se les concretará el papel que tendría cada uno de ellos en esta supuesta organización criminal. Esta tarde está previsto que los detenidos sean presentados ante el juez.