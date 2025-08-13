La Policía Local evita un robo violento en el centro de Palma

La Policía Local de Palma detuvo a una mujer, de nacionalidad rumana y 34 años, como presunta autora de un delito de robo con violencia en grado de tentativa. Los hechos tuvieron lugar el pasado día 10 de agosto a las seis y cuarto de la tarde en la avenida Alexandre Rosselló.

Dos agentes adscritos al Distrito Oeste de la Comisaría de Policía Comunitaria, en funciones de patrulla peatonal en la Plaza de España e inmediaciones, observaron a una mujer forcejeando violentamente con una señora de avanzada edad para arrebatarle el bolso en la avenida Alexandre Rosselló.

Al percatarse de la presencia policial, la presunta autora emprendió la huida a la carrera, aunque fue inmediatamente interceptada por los agentes. La detenida iba acompañada por un varón, que, según la víctima y testigos, no había participado en los hechos.

La perjudicada, visiblemente afectada, relató que notó que le tiraban del bolso e intentaban quitárselo a la fuerza, hasta que segundos después llegaron los agentes. Otras dos mujeres se acercaron y les informaron que también había intentado robarles en la misma avenida pocos minutos antes.

Los agentes procedieron a la detención de la autora de los hechos por un presunto delito de robo con violencia en grado de tentativa.

Tras las diligencias iniciales practicadas por la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, la detenida fue traspasada a la Policía Nacional.