Pasan a disposición judicial los detenidos en Mallorca en la operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico

Entre fuertes medidas de seguridad, nueve detenidos han sido puestos a disposición judicial la tarde de este miércoles en los Juzgados de Vía Alemania por Guardia Civil y Policía Nacional por su presunta relación con el blanqueo de capitales de dinero procedente del narcotráfico. Entre los detenidos hay un abogado, un inspector de la Policía Nacional, un policía portuario y el líder de los United Tribuns en su capítulo de Mallorca. Durante el operativo se han efectuado unos 15 registros en Palma, Inca y Binissalem.

La investigación contra esta trama de lavado de dinero procedente de la droga se inició hace dos años. Las pesquisas partieron de forma individualizada de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Una vez que las indagaciones confluyeron entre los dos Cuerpos, estas prosiguieron de manera conjunta. El caso se encuentra bajo secreto de sumario.

Las pesquisas gravitan en torno a la banda motera United Tribuns y la forma en que esta tenía de blanquear, presuntamente, el dinero de la droga. Estos se instalaron en un local de la Playa de Palma en la calle Trasimé en 2018, donde se constituyó el capítulo en Mallorca. De hecho aprovecharon el hueco que habían dejado sus eternos rivales, 'los Ángeles del Infierno', después de la redada en la operación Casablanca, desplegada en 2013. Esta banda motera se constituyó en Alemania en 2004, donde son frecuentes los enfrentamientos a tiros con los 'Hells Angels'.

El abogado Ignacio Gonzalo Márquez, uno de los detenidos y cuyo despacho en el Paseo de Mallorca fue minuciosamente registrado el lunes, se ha erigido en el representante legal de esta banda motera. Buena prueba de ello es que durante el juicio celebrado el 28 de junio de 2022 en la Audiencia de Palma contra los United Tribuns, Márquez defendía a los cinco acusados. La condena global fue de 15 años de prisión por tráfico de drogas. No obstante Stefan Milojevic, el líder indiscutible, solo fue condenado a un año y medio de cárcel, que no cumplió al carecer de antecedentes. Su primo, por el contrario, fue condenado a la pena más elevada de toda la banda: cinco años de prisión. Mientras que el resto acumuló penas de unos tres años cada uno.

La fase de explotación de estos dos años de investigación se produjo este lunes. Numerosos agentes de Policía Nacional y Guardia Civil participaron en el registro del despacho del abogado Gonzalo Márquez en el número 8 del Paseo de Mallorca. A continuación Stefan Milojevic, cabecilla de los United Tribuns, fue detenido. Ese mismo día se produjo el arresto del que fuera responsable del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional, el inspector Faustino Nogales, por su supuesta relación con esta trama.

Abundante documentación intervenida

El número de detenciones se ha sucedido entre el lunes y el martes. Uno de los últimos arrestos es un policía portuario. Al parecer este había ingresado en el Cuerpo hace menos de un mes, después de estar trabajando como camionero. Su puesto estaba en el muelle de Peraires y desapareció por sorpresa cuando tuvo conocimiento de que Policía Nacional y Guardia Civil iban tras él.

En el transcurso de estas actuaciones se ha intervenido abundante documentación, ordenadores y discos duros externos. Todo este material se encuentra pendiente de ser procesado y analizado en profundidad para tratar de determinar cómo United Tribuns efectuaban numerosas compras inmobiliarias en Mallorca, entre otras, para blanquear el dinero procedente del narcotráfico.