Intoxicados por humo unos okupas al incendiarse una casa en obras en la Playa de Palma

Bombers de Palma han sofocado las llamas y las asistencias sanitarias del Ib-salut han atendido a las víctimas

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un grupo de okupas, de origen argelino, ha resultado intoxicado por el humo la tarde de este miércoles al incendiarse una casa en obras de la Playa de Palma donde se alojaban. Bombers de Palma han apagado las llamas y las asistencias sanitarias han atendido a las víctimas.

Los hechos han ocurrido en torno a las ocho de la tarde de este miércoles en un edificio en obras situado en la calle Canonge Mateu Rotger de la Playa de Palma. En unos momentos el inmueble, que se encuentra okupado, ha quedado inundado por el humo tras declararse un incendio.

Testigos del incendio

Tras avisar los testigos a los servicios de emergencias, un dispositivo especial se ha activado en torno al lugar del siniestro. En primera instancia se ha desplazado una dotación de Bombers de Palma para apagar el fuego. También han acudido efectivos de la Policía Local de Palma y de la Policía Nacional. Por su parte, el personal sanitario del Ib-salut ha atendido a varios de estos okupas, que presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Numerosos vecinos han salido de sus casas y de varios establecimientos para averiguar qué ocurría.

