Varios heridos en la colisión de un autobús del TIB y un camión
Los dos vehículos han quedado atascados en las proximidades de Estellencs, lo que ha obligado a cortar la carretera de la Serra
Varias personas han resultado heridas esta mañana en la colisión de un autobús del TIB y un camión en la carretera de la Serra (Ma-10) en las proximidades de Estellencs. Los dos vehículos han quedado atascados, ocupando totalmente la vía, que ha permanecido cortada hasta que han podido ser retirados.
El accidente ha ocurrido sobre las diez de la mañana, en la carretera de la Serra, cerca de Estellencs. Un autobús del TIB y un camión han colisionado de forma frontolateral. Los dos vehículos han sufrido grandes daños y varias personas han resultado heridas, aunque en principio no sufrían lesiones graves.
Al lugar se ha desplazado dotaciones de emergencias del 061, Bombers de Mallorca, Guardia Civil y Policía Local. Los dos vehiculos han quedado atascados en medio de la vía, lo que ha obligado a la Guardia Civil a cortar el tráfico hasta que han podido ser retirados.
