Dos heridos al caer con su coche a un huerto en el Port de Sóller

Dos jóvenes de unos 25 años han resultado heridos esta tarde al salirse de la carretera con su coche y caer a un huerto en el Port de Sóller. Los Bombers de Mallorca han asegurado el vehículo, que amenazaba con seguir cayendo, y han rescatado a las víctimas, que estaban atrapadas en su interior y que han sufrido heridas leves. La Policía Local de Sóller ha abierto diligencias para aclarar las causas del accidente.

Según las primeras informaciones, el conductor estaba haciendo una maniobra para girar en la calle Alaró, en la urbanización es Través del Port de Sóller, con un coche automático. El conductor ha perdido el control y el vehículo se ha salido de la carretera y ha caído varios metros para ir a parar a un huerto. El tronco de un olivo ha entrado por una de las ventanilla de delante y ha salido por otra. Sin embargo, los dos ocupantes se han salvado porque tenían puesto el cinturón, que les ha mantenido pegados a los asientos.

Los dos jóvenes han quedado atrapados en el interior del vehículo. Al lugar han acudido dotaciones de la Policía Local y los Bombers de Mallorca, que han asegurado el vehículo para evitar que se desplazara y han rescatado a las víctimas. Los dos estaban heridos y han sido evacuados a un hospital, pero en principio sus lesiones no eran graves. Las víctimas son dos jóvenes residentes en Cádiz pero con una segunda residencia en Palma.

La Policía Local de Palma se ha encargado de las diligencias para determinar las causas del siniestro.