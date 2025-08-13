El hallazgo de un alijo de 675 kilos de cocaína en un barco entre Ibiza y Valencia culminó la investigación del blanqueo

El hallazgo de 675 kilos de cocaína el pasado nueve de juilo en un barco, que navegaba entre Ibiza y Valencia, culminó la investigación sobre este entramado dedicado al presunto blanqueo del dinero del narcotráfico. Esta circunstancia consolidó el liderazgo de la organización mallorquina en este entramado de tráfico de drogas. El Juzgado de Instrucción número siete de Palma instruye la causa, cuyo sumario está declarado secreto, . Un total de nueve detenidos han sido puestos a disposición judicial este miércoles con relación a esta descomunal aprehensión de estupefacientes en alta mar.

La investigación conjunta de Policía Nacional y de Guardia Civil se había iniciado hace dos años. Al tener conocimiento de un masivo movimiento de estupefacientes presuntamente vinculados a los United Tribuns y a su entorno, todo se dinamitó. A partir de este momento, con el preceptivo mandamiento judicial, se intervinieron teléfonos y se balizaron sus numerosos vehículos para controlar todos sus movimientos y conversaciones.

El cerco se fue estrechando paulatinamente en torno a Stefan Milojevic, líder del capítulo de Mallorca de los United Tribuns, y a su abogado Ignacio Gonzalo Márquez. Las pesquisas apuntaron que se había constituido un entramado de lavado de dinero procedente del narcotráfico. Sin embargo, el hallazgo de este importante alijo de 675 kilos de cocaína en un barco en alta mar, entre Ibiza y Valencia, dio una clara dimensión del elevado montante de droga que esta organización manejaba. El primero está detenido por presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, usurpación y suplantación de identidad, tenencia ilícita de armas y cohecho activo. Mientras que el letrado está arrestado por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho activo.

En dicho sumario, el papel del abogado Gonzalo Márquez se califica de "fundamental". De hecho se hace una equiparación entre sus labores en este entramado y se califican de "similares a las históricas mafias criminales" en las que se llevaban un claro reparto de funciones.

A partir de este momento, los investigadores de la Guardia Civil y de la Policía Nacional aceleraron a marchas forzadas la fase de explotación de la operación para evitar que se pudieran destruir más pruebas. Esta se desató este lunes en Palma, inca y Binissalem y se practicaron 15 registros.

11 kilos de cocaína y un millón doscientosmil euros

Además del alijo de 675 kilos de cocaína intervenido, los agentes hallaron en un domicilio vinculado a esta banda motera 11 kilos de esta sustancia estupefaciente y 1.200.000 euros en efectivo. También intervinieron numerosos vehículos.

En la puesta a disposición judicial de los nueve detenidos, efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han extremado las medidas de seguridad. Los accesos a las dependencias judiciales estaban muy restringidos y se han exigido identificaciones para cruzar los numerosos filtros. En la mañana de este jueves está previsto que el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales, que fue jefe del Grupo II de Estupefacientes, pase a disposición judicial por su presunta relación con esta organización vinculada al narcotráfico.