Gran redada contra la venta ilegal en s'Hort del Rei, en Palma

«No corráis, no les pongáis nerviosos. Intentemos que ningún vendedor sea atropellado ni se tire de Dalt Murada». El subinsector Sebastià Morey, de la Policía Local de Palma, da las últimas instrucción de la operación cerrojo contra la venta ilegal que se disponen a poner en marcha en s’Hort des Rei y el Parc de la Mar. Frente a él, una cuarentena de agentes. Todos tienen claro su papel en el operativo, que busca poner freno a la elevada cantidad de manteros que se reúnen en la zona. Un equipo de DIARIO de MALLORCA les acompaña.

La operación comienza a las once menos cuarto en una de las salas de conferencias del cuartel de Sant Ferran. Allí se congregan una cuarentena de agentes de distintas unidades. Frente a ellos, el subinspector Morey, explica el plan. Varios agentes vigilan la zona, desde Dalt Murada al Parc de la Mar, y confirman que hay decenas de vendedores ambulantes exponiendo sus mercancías a los turistas. Morey distribuye las funciones. Una parte de los agentes se aproximarán a la plaza de la Reina en seis coches de paisano en un intento de pasar desapercibidos. Al mismo tiempo, los motoristas se situarán frente a las avenidas Antoni Maura y Adolfo Suárez, dispuestos para cortar el tráfico y evitar atropellos en el caso de que haya carreras de vendedores. Otro grupo de agentes bajará las escaleras de la Catedral, con la idea de empujar a los manteros que traten de huir hacia s’Hort del Rei, donde esperan sus compañeros.

A las doce en punto del mediodía se pone en marcha el operativo, que cuenta con dos novedades: el empleo de coches camuflados y una nueva ruta de aproximación, a través de la plaza de Cort, en un intento de coger desprevenidos a los vendedores. Sin embargo, pocos minutos antes de que lleguen los agentes se produce una estampida y muchos vendedores se marchan corriendo, lo que evidencia que cuentan con vigilantes en las calles de acceso que les han avisado.

Aun así, cuando irrumpen los policías todavía quedan numerosos vendedores en la zona. Los policías se aprestan a retenerles y a inmovilizar todo el género que trataban de llevarse en grandes bolsas. Los policías tienen instrucciones de actuar especialmente contra los que venden productos falsificados, a los que se puede imputar penalmente, por un delito contra la propiedad industral.

En apenas diez minutos el operativo ha concluido. Los agentes tienen retenidos a tres vendedores con productos falsos, a los que se instruyen diligencias penales. En distintos puntos de Dalt Murada, s’Hort del Rei y el Parc de la Mar se acumulan cientos de artículos intervenidos. Es necesario un camión para retirarlos todos.

«Está claro que no vamos a acabar con la venta ilegal, no nos engañemos», comenta el subinspector Morey, «pero con estas intervenciones intentamos contener la ocupación ilegal de las calles y reducir en lo posible esta actividad».

No es el primer dispositivo de estas características que lleva a cabo la Policía Local. De hecho, en los que va de verano ya llevan varias, tanto en la Playa de Palma como en los alrededores de la Catedral. Y no será la última. Los responsables de la Policía tienen previsto continuar con esta presión, con intervenciones periódicas.