Detenido en Palma por amenazar con una navaja y un puño americano al padre de los hijos de su expareja

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un español que presuntamente amenazó con una navaja y un puño americano al padre de los hijos de su expareja. Al arrestado se le imputan los delitos de malos tratos, amenazas graves y daños.

El pasado domingo a primera hora de la tarde, el 091 recibió varias llamadas exponiendo que había un hombre que esgrimía una navaja y portaba un puño americano, y que estaba amenazando al padre de los hijos de su expareja. Rápidamente, se personó en el lugar una patrulla de la Policía Nacional pero no se encontró al hombre en la zona.

Horas más tarde, diversos testigos volvieron a llamar para alertar de que se estaba repitiendo el incidente. Una vez en el lugar, los agentes de la Policía Nacional vieron que había un grupo de personas rodeando un autobús. En su interior se encontraba el presunto agresor, que se había refugiado allí porque allegados de la víctima trataron de retenerle. Los policías arrestaron al hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves.

El detenido fue trasladado, antes de a dependencias policiales a un centro hospitalario, ya que presentaba cortes en los brazos. Diversos ocupantes del autobús explicaron que fue porque el propio agresor empezó a romper cristales cuando el vehículo no emprendía la marcha. Varios de estos testigos tuvieron que retenerle hasta la llegada de los agentes. Por eso, también se le acusa de un delito de daños.

Tras la detención, la expareja afirmó que a ella también le había amenazado e insultado ese mismo día. Los vecinos corroboraron esta información. Por ello, también se le imputó por parte de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

Una vez en el centro hospitalario, el detenido tuvo una actitud hostil y amenazante llegando a decir a los agentes que le custodiaban que cuando saliera iba a volver a atacar a su expareja y al padre de sus hijos.