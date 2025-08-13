Detenido un conductor sin puntos del carnet que llevaba en el coche numerosas dosis de droga en Alcúdia
La Guardia Civil ha detenido a un hombre por presuntamente conducir sin puntos del carnet y llevar encima numerosas dosis de diferentes drogas en el Puerto de Alcúdia.
La detención se produjo la semana pasada cuando una patrulla de la Guardia Civil observó a un vehículo que al percatarse de la presencia policial realizó un giro brusco y maniobras sin respetar la señalización.
El conductor abandonó el lugar y, según ha informado el Instituto Armado, los agentes lo siguieron por varias calles hasta que fue interceptado.
El hombre carecía de permiso de conducir al haber agotado todos los puntos y llevaba una bolsa con una sustancia blanquecina en el interior de uno de los bolsillos del pantalón.
Asimismo, en el vehículo se localizaron ocultos en un doble fondo tres botes de plástico con numerosas dosis de marihuana, cocaína rosa, cocaína, MDMA cristal, éxtasis y ketamina, preparadas para vender, además de pastillas y medicamentos relacionados con la disfunción eréctil.
También llevaba una báscula de precisión, bolsas tipo zip sin utilizar, 2.625 euros en numerosos billetes fraccionados y 48 dólares.
El conductor, de 48 años, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y de un delito contra la seguridad vial.
