Vuelco en el crimen de Manacor: el detenido solo ha sido arrestado por lesiones y ha quedado en libertad

Vuelco en el supuesto crimen de Manacor. El agresor admitió que golpeó a la víctima en la cabeza con una barra de hierro y luego llamó a los servicios de emergencia, al ver cómo sangraba. Sin embargo, el herido se negó a recibir atención médica y su pareja se quedó durmiendo con él. A la mañana siguiente, este hombre falleció desangrado por el golpe recibido. Mientras, la mujer ha sido investigada por un presunto delito de omisión del deber de socorro.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado jueves en Manacor. Una discusión se inició entre dos hombres tras haber consumido bebidas alcohólicas. En un momento dado, uno de ellos, un moldavo de 47 años, cogió una barra de hierro y le golpeó al otro en la cabeza. De repente la víctima comenzó a sangrar abundantemente.

Al ver la hemorragia, el presunto agresor se alarmó. Hasta el punto de que decidió llamar a los servicios de emergencias para alertar de la gravedad del golpe que había propinado a la víctima y de que esta sangraba abundantemente. Sin embargo, el herido rehusó ser atendido. Se marchó a su casa con su pareja y esta se lo encontró muerto a la mañana siguiente.

Hasta el domicilio acudió una patrulla de la Policía Nacional. Al constatar que había una muerte violenta, investigadores del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica de la Policía Nacional realizaron una minuciosa inspección ocular. Los agentes averiguaron que la noche anterior se había producido una pelea con otro hombre y que este le había propinado un fuerte golpe en la cabeza con una barra de hierro. A continuación se estableció un dispositivo para su localización y detención. Tras hallarle, fue arrestado por un presunto delito de homicidio.

Una herida no mortal

Sin embargo, a medida que avanzaron las pesquisas, estas dieron un vuelco. Así hallaron la barra de hierro que el agresor había empleado para golpear al otro en la cabeza. Los investigadores averiguaron que ambos habían estado bebiendo y que se había iniciado una pelea entre los dos. En un momento dado, el otro sujeto le golpeó a la víctima con una barra de hierro, que le causó una herida sangrante. Aunque esta no era mortal.

El presunto agresor llamó a los servicios de emergencia, pero la víctima se marchó a su casa, que comparte con una mujer. No pidió ayuda ni quiso recibir asistencia médica. Su pareja observó la herida, pero tampoco llamó a las asistencias sanitarias. A la mañana siguiente, se lo encontró muerto. A raíz de estos hechos, los investigadores le imputan un presunto delito de omisión del deber de socorro.

Finalmente, el agresor fue detenido por un presunto delito de lesiones. La mañana de este martes ha sido puesto a disposición judicial.

Libertad provisional

Horas después, el Juzgado de Instrucción de número 3 de Manacor ha decretado la libertad provisional del detenido y le ha retirado el pasaporte. Además, le ha prohibido salir de Mallorca.