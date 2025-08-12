Stefan Milojevic, líder del capítulo de United Tribuns en Mallorca

El experto en artes marciales mixtas (MMA) Stefan Milojevic, se constituyó en 2018 en líder del capítulo de Mallorca de la banda motera United Tribuns. Fundada en Alemania en 2004 siguieron los pasos de sus enemigos acérrimos los 'Ángeles del Infierno' y constituyeron su sede en la calle Trasimé, en la Playa de Palma. Era el territorio de sus eternos rivales y deseaban ocupar el espacio dejado por estos tras la operación Casablanca desplegada en 2013. El hijo del futbolista del Real Mallorca Goran Milojevic atesoraba todas las cualidades para constituirse en el cabecilla.

Stefan Milojevic intentó inicialmente seguir los pasos de su padre, Goran Milojevic, que despuntó en el club bermellón en los años noventa, y jugó inicialmente en las categorías inferiores del Mallorca. Aunque pronto colgó las botas y se decantó por las Artes Marciales Mixtas (MMA). Poco a poco se fue abriendo camino y se ganó un nombre en las veladas de deportes de contacto. Al constituirse en 2018 el capítulo de United Tribuns de Mallorca, Stefan Milojevic se alzó con la presidencia.

Su club motero se había convertido en la tapadera de una serie de delitos. Los United Tribuns aprovechaban sus conocimientos de artes marciales para dar 'vuelcos' a bandas rivales y quedarse con la droga. De hecho se les intervinieron placas falsas de Policía Nacional y de la Policía Local de Palma para tener el camino expedito después de intimidar a sus rivales.

En enero de 2020, un centenar de agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, con apoyo de sus homólogos de Baleares, efectivos de Europol y de la Oficina Federal alemana de Investigación Criminal (Bundeskriminalamt, BKA), realizaron 15 detenciones en Mallorca. Entre los arrestados destacaba la figura de Stefan Milojevic, presidente. De esta banda motera. Mientras que el vicepresidente fue detenido en Barcelona.

En los registros que les efectuaron a los United Tribuns hace un lustro les intervinieron 70.000 euros, un kilo de cocaína, desmantelaron dos plantaciones de marihuana y numerosos cogollos listos para su venta. También encontraron en los inmuebles dos litros y medio de ketamina, pastillas de éxtasis y anabolizantes.

Condena de 15 años

El 27 de junio de 2020 cinco miembros de la cúpula de los United Tribuns se sentó en el banquillo de la Audiencia de Palma. Todos ellos fueron condenados a 15 años de prisión. El primo de Stefan Milojevic fue el que asumió la condena más elevada de cinco años de prisión. Este tuvo que hacer frente al pago de una multa de 70.000 euros y le fue apreciada una atenuante de toxifrenia. Los otros tres procesados fueron condenados a tres años de prisión cada uno con el pago de 35.000 euros por cabeza. Mientras que Stefan Milojevic quedó en libertad tras ser condenado a año y medio de prisión por tráfico de drogas. Su ingreso en prisión quedó en suspenso al carecer de antecedentes. Tras el juicio, Stefan Milojevic y el abogado Ignacio Gonzalo Márquez, que defendía a los cinco acusados, se fundieron en un abrazo. Cinco años después, los dos han sido detenidos por presunto blanqueo de capitales de dinero procedente de la droga.