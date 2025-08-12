Sorprenden a un conductor alemán en Pollença con un carné falso

Un turista alemán, de 40 años, fue sorprendido en Pollença realizando un cambio de sentido con el coche en un sitio prohibido para ello. Una patrulla conjunta de Guardia Civil y Polizei alemana acudió al lugar. Los agentes comprobaron que presentaba un carné de conducir falso y nunca había obtenido el permiso en su país. A continuación fue detenido por un presunto delito de falsedad documental y por conducir sin haber obtenido el permiso.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes en Pollença. Una patrulla mixta de Guardia Civil y de Polizei alemana observó cómo un individuo realizaba un cambio de sentido con un coche en un lugar prohibido justo delante de ellos. Tras darle el alto, los agentes le pidieron la documentación al conductor y único ocupante. Se trataba de un hombre de 40 años, de nacionalidad alemana.

El sujeto se identificó con un carné de conducir alemán e informó a los agentes de que se encontraba de vacaciones y al día siguiente regresaba a su país. Tras realizar diversas comprobaciones, averiguaron que este individuo tenía varios antecedentes relacionados con la seguridad vial. Además, nunca había obtenido el permiso de conducir.

Documentación falsa

Tras consultar la base de datos y analizar la documentación que presentó el turista, los agentes comprobaron que la documentación que había aportado era falsa. En concreto le faltaban los hologramas y las medidas de seguridad que presentan este tipo de documentos. Acto seguido fue detenido por un presunto delito de falsedad documental y por conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca el permiso.