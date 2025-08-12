Pasan ante el juez en Manacor al detenido por el crimen de un indigente de 50 años

Agentes de la Policía Nacional han puesto este martes a disposición judicial en Manacor al hombre de 47 años, de origen moldavo, por el crimen de un indigente de 50 años, de nacionalidad rumana, en el interior de una casa abandonada en la capital del Llevant.

El crimen ocurrió la tarde del jueves en una casa rural abandonada de Manacor, situada a escasa distancia del hospital. La víctima y el homicidio mantenían un profundo enconamiento y peleas con frecuencia y muy especialmente cuando ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol. Y esa tarde el agresor, presuntamente, acabó con la vida del otro hombre tras propinarle una serie de golpes en la cabeza con un objeto metálico.

La mujer, pareja de la víctima, no se encontraba esa noche en la casa abandonada. Cuando llegó al lugar en la mañana del viernes, se topó con el cadáver de él. Los gritos desgarradores hizo que una testigo de un centro comercial cercano avisara a la Policía.

Una patrulla policial acudió rápidamente al lugar y se topó con la escena de un crimen. A continuación investigadores del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica realizaron una minuciosa inspección ocular. Un objeto metálico ensangrentado fue el arma utilizada para golpearle repetidamente en la cabeza a la víctima. Tras recabar numerosos testimonios todos los indicios apuntaban a que el autor podría tratarse de otro hombre de 47 años, de origen moldavo, con el que mantenía el fallecido frecuentes peleas, especialmente cuando se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Controles policiales

Tras establecer numerosos controles en el municipio, sobre las siete y media de la tarde del viernes fue detenido el principal sospechoso de haber acabado con la vida del otro hombre en la casa abandonada.

Una vez que los investigadores han conseguido reconstruir por completo la secuencia de los hechos, los agentes concluyeron que el arrestado era el presunto autor de un delito de homicidio. En la mañana de este martes ha sido puesto a disposición judicial.