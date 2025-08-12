Detienen a un policía portuario por su presunta relación con la trama de blanqueo de capitales del narcotráfico

Un policía portuario ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por su presunta relación con la trama de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Al parecer este agente había ingresado recientemente en el Cuerpo y no había regresado a su puesto cuando estalló la fase de explotación de esta operación. Esta ausencia injustificada, le habría delatado por su supuesta implicación en esos delitos.

La detención de este policía portuario se suma al arresto del abogado Gonzalo Márquez, el inspector de la Policía Nacional y antiguo jefe del Grupo II de Estupefacientes Faustino Nogales y el líder del capítulo en Mallorca de los United Tribuns Stefan Milojevic.

Precisamente el grueso de la investigación orbita sobre las presuntas actividades de blanqueo del grupo motero de los United Tribuns a través de la adquisición de propiedades tanto en España como en el extranjero. La investigación se prolongó durante dos años. Las pesquisas las han iniciado agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Las pesquisas han confluido y las actuaciones en la fase de explotación de esta operación se han desarrollado de manera conjunta.

Abundante documentación intervenida

Este lunes se efectuó un despliegue simultáneo tanto en Palma con en diversas localidades del Raiguer de Mallorca como Inca y Binissalem. Se efectuaron en torno a una quincena de registros. Los investigadores han intervenido una gran cantidad de documentación y han clonado ordenadores y discos duros para tratar de esclarecer cómo se materializaban estas supuestas labores de blanqueo de capitales.