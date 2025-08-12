Detienen al líder de United Tribuns en Mallorca en la operación contra el blanqueo
El abogado Gonzalo Márquez, detenido el lunes en esta actuación, fue su defensor en un juicio en la Audiencia
Stefan Milojevic, líder de los United Tribuns en Mallorca, ha sido detenido por la Guardia Civil y la Policía Nacional en la operación contra el banqueo de capitales de dinero procedente del narcotráfico. De hecho el abogado Ignacio Gonzalo Márquez, arrestado en esta actuación, fue su abogado defensor en el juicio contra ellos por narcotráfico blanqueo y pertenencia a organización criminal.
Los cinco cabecillas de los United Tribuns fueron condenados en la Audiencia de Palma a 15 años de prisión por tráfico de drogas. El líder de la banda no entró en prisión al aceptar una pena de un año y medio de cárcel, pero quedó suspendida al carecer de antecedentes penales.
