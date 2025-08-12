Dos detenidos en Son Gotleu tras una pelea con un cuchillo en un bar

Dos hombres resultaron heridos graves tras una pelea con un cuchillo en el interior de un bar de Palma. Agentes de la Policía Local de Palma han detenido a dos hombres, un guineano de 42 años y un dominicano de 45 años, por dos presuntos delitos de lesiones graves.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado viernes en el barrio palmesano de Son Gotleu. Un aviso llegó al 092 alertando de que se estaba produciendo una pelea con arma blanca en el interior de un bar. Agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma acudieron a dicho establecimiento. Al llegar, los policías se toparon con dos individuos ensangrentados, que se estaban agrediendo mutuamente. A continuación los separaron de inmediato.

Ante la negativa de los implicados a explicar lo sucedido, los agentes recabaron testimonios de los allí presentes. Estas versiones fueron corroboradas después de visionar las grabaciones de las cámaras de seguridad del local. Al parecer la discusión se inició cuando uno de los implicados, el guineano de 42 años, le propinó una fuerte bofetada al otro. Tras esta agresión, la víctima abandonó el lugar. Al cabo de un rato este individuo, dominicano de 45 años, regresó al local y abordó por la espalda al sujeto que le había pegado. Acto seguido le apuñaló en un costado. El agredido intentó defenderse y cogió una silla, pero siguió recibiendo cuchilladas y una de ellas le cortó un tendón.

Puñetazos

A continuación el apuñalado logró arrebatarle el cuchillo al atacante y comenzó a propinarle puñetazos y golpear la cabeza en la pared del otro. Hasta el punto que logró romper el casco de la bicicleta que este llevaba puesto. Luego lo sacó al exterior y continuó agrediéndole hasta que llegaron los agentes de la Policía Local.

Acto seguido los agentes el GAP detuvieron a los dos hombres por un presunto delito de lesiones graves. Ambos fueron trasladados a distintos hospitales en ambulancia. Uno fue conducido a Son Espases y otro a Son Llàtzer. Tras las diligencias iniciales, los dos detenidos fueron traspasados a la Policía Nacional.