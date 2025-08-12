Cinco intoxicados en el incendio en un edificio de Portopí

Un incendio del cañizo de una segunda planta de un edificio de Portopí ha causado una gran alarma. Un total de cinco personas han sido atendidas por intoxicaciones leves. Por fortuna las llamas han sido sofocadas por Bombers de Palma antes de que alcanzaran mayores dimensiones.

El incendio se ha producido sobre las dos y media de la tarde de este martes en un edificio situado en el número 15 de la calle Can Morro de Portopí. El cañizo separador de un balcón se ha incendiado y una gran humareda se ha adentrado en todo el edificio.

A continuación un dispositivo de emergencias se ha activado en torno al lugar del siniestro. Bombers de Palma han movilizado varias dotaciones. También han acudido agentes de la Policía Local de Palma, Policía Nacional y asistencias sanitarias del Ib-salut. Los facultativos se han desplazado en una UVI móvil y en una ambulancia convencional. La calle ha quedado cortada mientras se sofocaba el fuego.

Ventilación del inmueble

Al poco tiempo de llegar, los servicios de extinción han conseguido controlar el fuego y sofocar las llamas. Bombers de Palma también han evitado que el fuego se adentrara en todo el inmueble y lo han ventilado para evacuar el humo acumulado.

Por su parte, las asistencias sanitarias han atendido a cinco personas intoxicadas por inhalación de humo. Estos afectados solo han precisado de atención 'in situ' y no han sido trasladadas a ningún otro centro sanitario.