Sorprenden a un conductor ebrio de un tractocamión en Palma al octuplicar el máximo en la alcoholemia

Un conductor ebrio, español de 50 años, de un tractocamión chocó levemente contra la barrera del control del acceso al Dique del Oeste de Palma. Cuando los policías portuarios le instaron a que se bajara del vehículo, comprobaron que se encontraba en estado de embriaguez. Tras avisar a agentes de la Policía Local, estos le realizaron la prueba de alcoholemia. En él testo octuplicaba el máximo permitido para un conductor profesional. A continuación quedó investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado 31 de julio en el Dique del Oeste de Palma. Agentes de la Policía Portuaria comprobaron cómo un hombre chocaba levemente con un tractocamión contra la barrera de acceso. Al instarle a que se apeara del vehículo, comprobaron que estaba ebrio. De hecho estuvo a punto de caerse. Por este motivo le retiraron las llaves del camión y avisaron a la Policía Local.

Motoristas de la Policía Local de Palma se desplazaron rápidamente al lugar. La prueba de alcoholemia dio un resultado de 1,17 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Este resultado octuplica el máximo permitido en la alcoholemia para un conductor profesional. Esta se sitúa en 0,15.

A continuación los agentes le informaron de que estaba investigado por un presunto delito contra la seguridad vial. El vehículo que conducía quedó a cargo del responsable de la empresa. El correspondiente atestado fue remitido a los juzgados.