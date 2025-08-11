Sorprenden a un conductor ebrio de un tractocamión en Palma al octuplicar el máximo en la alcoholemia
Agentes de la Policía Local le han investigado por un presunto delito contra la seguridad vial
Un conductor ebrio, español de 50 años, de un tractocamión chocó levemente contra la barrera del control del acceso al Dique del Oeste de Palma. Cuando los policías portuarios le instaron a que se bajara del vehículo, comprobaron que se encontraba en estado de embriaguez. Tras avisar a agentes de la Policía Local, estos le realizaron la prueba de alcoholemia. En él testo octuplicaba el máximo permitido para un conductor profesional. A continuación quedó investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.
Los hechos ocurrieron la mañana del pasado 31 de julio en el Dique del Oeste de Palma. Agentes de la Policía Portuaria comprobaron cómo un hombre chocaba levemente con un tractocamión contra la barrera de acceso. Al instarle a que se apeara del vehículo, comprobaron que estaba ebrio. De hecho estuvo a punto de caerse. Por este motivo le retiraron las llaves del camión y avisaron a la Policía Local.
Motoristas de la Policía Local de Palma se desplazaron rápidamente al lugar. La prueba de alcoholemia dio un resultado de 1,17 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Este resultado octuplica el máximo permitido en la alcoholemia para un conductor profesional. Esta se sitúa en 0,15.
A continuación los agentes le informaron de que estaba investigado por un presunto delito contra la seguridad vial. El vehículo que conducía quedó a cargo del responsable de la empresa. El correspondiente atestado fue remitido a los juzgados.
- Cata Coll responde a la jugarreta de Hannah Hampton, portera de la selección inglesa
- Registran 15 despachos de abogados en Palma y el Raiguer por presunto blanqueo de capitales
- La denuncia de un profesor interino de Mallorca: «Me confirmaron la plaza y días después me la quitaron ‘por órdenes superiores’»
- Laura Moure paralizó 'La ruleta de la suerte' para dar una sorpresa que ni Jorge Fernández recordaba: '¡Parad!
- Quince mil cruceristas en Palma al mismo tiempo: ¿Dónde estuvieron?
- La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles
- Aviso de la Guardia Civil: prohibido llevar esta tarjeta en la cartera a partir de ahora
- La escalada de precios de hoteles y consumo pasa factura este verano en Baleares